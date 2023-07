Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana 10-14 luglio 2023, rivelano che ci sarà spazio per una importante evoluzione del legame tra Giulia e Luca, anche se Renato non la prenderà per niente bene.

Spazio anche alle vicende di Viola, la quale non potrà più nascondere la crisi che sta vivendo dal punto di vista sentimentale con il marito Eugenio e deciderà di liberarsi del peso che porta sul cuore da diverso tempo.

Luca vuole trasferirsi: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 14 luglio 2023 rivelano che Luca confessa a Giulia di voler lasciare la casa di Michele al più presto per potersi trasferire in un appartamento tutto suo.

Il motivo? Luca sottolineerà Michele è stato molto gentile nei suoi confronti, ma gli sta un po' stretto il fatto che l'uomo sia il padre di Rossella, della quale De Santis è il superiore all'ospedale.

Tuttavia la ricerca di questa nuova abitazione non sarà per niente facile: il primario aveva notato un appartamento che poteva essere adatto per lui, ma qualcun altro se lo è accaparrato prima.

Renato geloso di Giulia e Luca: anticipazioni Un posto al sole 10-14 luglio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Giulia resterà colpita dalle parole di Luca e, tenendo conto che in questo momento il suo appartamento è vuoto, le verrà un "colpo di genio".

Poggi proporrà a Luca di trasferirsi alla Terrazza, almeno fino a quando non torneranno Angela e Franco dalla Sicilia.

In questo modo il primario avrebbe la possibilità di cercare con calma una nuova sistemazione e andare via dall'appartamento di Michele.

Una proposta che Luca accetterà con grande entusiasmo, anche se questa nuova convivenza tra i due finirà per scatenare la gelosia di Renato. L'ex marito di Giulia non gradirà la presenza del medico a Palazzo Palladini.

Viola confessa la crisi con Eugenio: anticipazioni Un posto al sole 10-14 luglio 2023

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, previste su Rai 3 fino al 14 luglio, ci sarà spazio anche per la crisi sentimentale riguardante Viola.

La donna si troverà sempre più in crisi con Eugenio: il matrimonio tra i due non sta dando i frutti sperati e nonostante i vari tentativi per cercare di rimettere in sesto il rapporto, Viola si renderà conto di non avere più slancio con suo marito.

Per questo motivo sentirà il bisogno di sfogarsi e aprirà il suo cuore a Raffaele, che ha sempre considerato come u padre di cui fidarsi e col quale parlare liberamente.