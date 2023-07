Dopo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, altri due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono lasciati con un comunicato social che ha spiazzato fan e curiosi. Lo scorso 3 luglio, infatti, in rete non si è parlato d'altro che del messaggio con cui Daniele ha annunciato la rottura con Oriana per motivi che ha preferito non svelare. Deianira Marzano, però, ha riportato la segnalazione di un'utente che sostiene che il motivo dell'addio sarebbe una chiacchierata piuttosto "intima" tra Dal Moro e Soleil Sorge in Sardegna.

Aggiornamenti sull'ex coppia del Grande Fratello Vip

Sono passate circa 24 ore da quando Daniele ha annunciato la rottura con Oriana con un tweet piuttosto pungente. "Tra noi è finita e non c'è margine di ritorno. Non tartassatemi di messaggi perché non serve a niente. Io non ho bloccato nessuno, non faccio queste cose", ha fatto sapere Dal Moro lo scorso 3 luglio sui social network.

A distanza di un giorno dallo sfogo del veneto, Marzoli non si è ancora esposta per commentare la notizia dell'addio e i fan si stanno domandando come mai, soprattutto avendo visto come si è comportata la prima volta che lei e il compagno si sono lasciati.

Se il concorrente del Grande Fratello Vip ha preferito non rendere note le cause della lite che ha portato al distacco definitivo dall'influencer, un'utente di Instagram ha contattato Deianira dicendo di conoscerle e di essere pronta a svelarle.

Attenzione sugli 'Oriele' dopo il Grande Fratello Vip

Una segnalazione che è arrivata a Deianira lunedì 3 luglio, dunque, sostiene: "Ci sono testimoni che dicono che l'altra sera la lite con Oriana è avvenuta perché Daniele ha parlato a Soleil da molto vicino".

Stando a questa indiscrezione tutta da confermare, dunque, la finalista del Grande Fratello Vip 7 non avrebbe gradito la chiacchierata che Dal Moro e Sorge avrebbero fatto a cena in un noto ristorante della Sardegna dove erano in vacanza.

L'influencer Marzano, però, ha precisato che l'italoamericana avrebbe soltanto salutato il compagno di Marzoli vista una loro conoscenza pregressa, ma questo avrebbe portato alla discussione e poi alla rottura gli "Oriele".

Non è la prima volta che i piccioncini si scontrano in pubblico e annunciano la fine della loro relazione: circa un mese fa, infatti, Oriana e Daniele hanno dato vita ad un vero e proprio show su Twitter e Instagram attaccandosi a vicenda o nelle room con i fan oppure con storie ricche di frecciatine.

Il silenzio della finalista del Grande Fratello Vip

Se Daniele si è esposto quasi immediatamente confermando la rottura e mostrando le "valigie" (ha messo i suoi vestiti in sacchi dell'immondizia) con cui stava per lasciare la Sardegna, Oriana ha preferito sposare il silenzio per tutta la giornata del 3 luglio.

Alcuni fan degli "Oriele" hanno attaccato Micol, Nicole e Giaele accusandole di essere la causa dell'ultimo allontanamento tra i loro beniamini, ma le dirette interessate hanno smentito questa teoria con pungenti commenti postati sui social network.

Soleil, invece, non ha ancora detto la sua su questa vicenda della quale è protagonista suo malgrado, anche perché è stata tirata in ballo da persone che avrebbero assistito alla lite tra Dal Moro e Marzoli subito dopo lo scambio di battute che lei ha avuto con Daniele.

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, però, Sorge non dovrebbe essere una "minaccia" per Oriana perché sarebbe ancora fidanzata con Carlo, l'imprenditore siciliano al quale era segretamente legata quando ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.