La fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è caratterizzata da un velo polemico. Mentre l'ex dama di Uomini e Donne ha sostenuto di non volere rivelare i motivi che hanno portato alla rottura, l'ex cavaliere ha lasciato intendere che la sua ex moglie abbia raccontato a tutti alcuni dettagli del loro matrimonio. Dunque, non comprende perché Isabella si ostina a parlare di "privacy".

Lo sfogo di Mantovani

Tramite il suo account Instagram, Fabio Mantovani ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Isabella Ricci: "Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro.

Per quanto riguarda il riserbo calerei un velo pietoso". A tal proposito, ha sostenuto che leggendo nei commenti che vengono scritti sotto al post dell'ex moglie, si è evince che qualcuno sappia i dettagli legati al matrimonio e alla separazione. Dunque, Mantovani non comprende perché Isabella continui a parlare di "privacy" se poi è la prima che ha spifferato tutto a tutti.

Al contrario, l'ex volto di Uomini e donne ha precisato di non avere mai parlato con nessuno di quello che accadeva a casa. Dunque, ha invitato i suoi follower a fare dei conti e ha invitato "qualcuno" a farsi un'esame di coscienza.

Che cosa aveva detto Isabella Ricci?

Isabella Ricci, dopo mesi di silenzio sui social, aveva annunciato l'addio a Fabio Mantovani, precisando che è stata richiesta da lei.

Tuttavia, l'ex dama del dating show di Maria De Filippi aveva detto di non volere dire nulla sui motivi della rottura. Di recente, è tornata sui social per fare nuove dichiarazioni sulla sua attuale situazione sentimentale: "Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio". Ricci ha aggiunto di non voler creare inutili chiacchiere da bar sulla sua ultima delusione amorosa e ha proseguito, dicendo di volere archiviare il prima possibile questo momento.

Infine, ha riferito che il fatto di non rispondere a commenti negativi non è perché abbia qualcosa da nascondere, ma semplicemente perché vuole continuare a mantenere il massimo riserbo sulle sue scelte.

Fabio e Isabella tornano a U&D?

Fabio Mantovani e Isabella Ricci si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne. Dopo una breve frequentazione avevano deciso di lasciare il programma insieme e successivamente era tornati per annunciare le nozze.

A distanza di un anno dal matrimonio, la coppia è scoppiata.

Ad oggi, non è chiaro se i due ex volti del dating show possano tornare o meno sul piccolo schermo per cercare nuovamente l'amore. L'ex cavaliere non ha mai commentato la possibilità di tornare in Italia, visto che vive a Dubai. Al contrario, l'ex dama ha detto di non avere ancora pensato al futuro.