Terra amara prosegue con nuovi entusiasmanti appuntamenti su Canale 5. Le anticipazioni annunciano in particolare un nuovo arrivo a casa di Ali Rahmet per l'episodio di martedì 11 luglio. Fekeli avrà modo di incontrare Fikret, il figlio di suo fratello andato via da Cukurova quando aveva 4 anni. Ali Rahmet sarà felice di riabbracciare suo nipote e gli offrirà ospitalità al ranch, presentandolo al resto della famiglia.

Terra amara, anticipazioni: Sermin affascinata dall'arrivo di Fikret

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata di martedì 11 luglio verrà approfondita la conoscenza di un nuovo personaggio.

Ci sarà ancora spazio per Fikret, lo straniero arrivato ad Adana che ha destato la curiosità degli abitanti del posto. La prima persona che l'uomo incontrerà sarà Sermin che verrà quasi investita infuriandosi con lui: l'uomo si offrirà allora di accompagnarla in ospedale e di offrirle un caffè per farsi perdonare mostrandosi molto interessato alle due famiglie più importanti di Cukurova: Sermin allora non esiterà a raccontargli tutta la storia di Fekeli e Yilmaz.

La presenza di Fikret in città non passerà inosservata agli occhi di Cetin che informerà subito Fekeli del fatto che uno straniero si aggira attorno alla sua azienda. Ali Rahmet non perderà tempo, temendo che si tratti di uno degli uomini di Ankara e chiederà al servitore di accompagnarlo.

Anticipazioni puntata di martedì 11 luglio: Fekeli si imbatterà in Fikret

La puntata di Terra amara in onda martedì 11 luglio vedrà dunque al centro delle scene Fekeli e Cetin che andranno a cercare il luogo in cui alloggia lo straniero che hanno avvistato nei pressi della loro azienda. I due uomini irromperanno nella stanza, armati e pronti a smascherare l'impostore.

A quel punto, Fikret si presenterà: "Zio sono io, non mi riconosci?". Fekeli faticherà a ricordare il volto dell'uomo che gli spiegherà di esser suo nipote, il figlio di suo fratello. Ali Rahmet sarà allora intenerito dal ricordo di Fikret e si lascerà andare ad un abbraccio con lui.

Ali Rahmet presenterà suo nipote al resto della famiglia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano dunque che martedì 11 luglio, Fekeli riabbraccerà suo nipote con emozione chiedendogli di andare con lui al ranch. In un primo momento, l'uomo rifiuterà tanta generosità da parte dello zio, ma poi, vista l'insistenza di Fekeli accetterà di trasferirsi da lui.

Ali Rahmet, pieno di felicità, tornerà così a casa con suo nipote e lo presenterà al resto della famiglia. Tutti saranno sorpresi nel vedere Fikret, così diverso dagli uomini di Adana, ma lo accoglieranno al meglio. Yilmaz, in particolare, sarà felice dell'arrivo dell'uomo perché ha sempre saputo quanto fosse importante per Fekeli.