Scoppia il putiferio tra i fan di Un posto al sole sulle vicende di Ida e Lara, la coppia che sta tenendo banco in queste settimane all'interno delle dinamiche e delle trame della soap opera serale di Rai 3.

La storyline che vede Lara portare avanti l'inganno ai danni di Roberto Ferri, per celare la verità sul piccolo Tommaso, inizia a scatenare dubbi e polemiche tra i fan, al punto che in molti chiedono un cambiamento repentino nel corso delle prossime settimane di messa in onda.

Gli intrighi di Lara e Ida al centro delle trame di Un posto al sole su Rai 3

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole continua ad essere dominato dalle vicende di Lara e Ida: le due donne si ritrovano protagoniste della scena dopo che la vera mamma del piccolo Tommaso è rientrata a Napoli [VIDEO], con lo scopo ben preciso di tornare a prendersi cura del suo bambino.

Una presenza che ha messo in bilico il piano spietato di Lara Martinelli, pronta ormai ad andare fino in fondo con la sua vendetta nei confronti di Roberto e della sua compagna Marina.

Alla fine, però, Lara è riuscita a trovare un punto di incontro con Ida ed ha scelto di assumerla come babysitter del piccolo Tommaso, così da permetterle di poter fare la mamma e in tal modo non mettere a rischio il suo piano diabolico.

Scoppia il putiferio sulla soap Un posto al sole: i fan sbottano

Sta di fatto che, questa storyline che vede protagoniste Ida e Lara, inizia a scatenare un po' di pareri contrastanti tra fan social della soap opera.

In molti hanno puntato il dito contro questa vicenda, sostenendo che sia stata portata avanti per troppo tempo dagli sceneggiatori e chiedono così un cambio rotta definitivo.

"Basta non se ne può più di questa storia, ormai ha perso contenuto e creatività", ha scritto un utente commentando le ultime puntate della soap opera trasmesse su Rai 3.

"Che ridicola questa storia, ormai non sta più in piedi e gli sceneggiatori sembrano non rendersi conto della situazione", ha sentenziato ancora un altro utente.

'Cacciatele via, storia surreale e ridicola', i fan di Upas contro Lara e Ida

"Direi che è giunto il momento di cacciare via Lara e Ida e farle sparire dalle trame della soap. Ormai questa vicenda ha stancato ed è diventato tutto surreale e ridicolo", ha sbottato ancora un altro affezionato della soap opera serale di Rai 3.

"Gli autori stanno allungando il brodo a dismisura ma non si rendono conto che hanno stancato tutti. Basta, andate avanti e chiudiamo questa triste vicenda che sta diventando ridicola e banale", ha scritto ancora qualcun altro sui social.

Gli sceneggiatori della soap terranno conto di queste lamentele? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.