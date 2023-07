Giovedì 20 luglio le attenzioni del Gossip sono tornate su una delle tante coppie di Uomini e donne che si sono divise quasi subito dopo la scelta.

Nicole Santinelli ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio, con una serie di dichiarazioni atte a far aprire gli occhi al pubblico sull'ex Carlo Alberto Mancini. La giovane si è anche augurata che la redazione del dating-show non creda al corteggiatore e che non gli dia la possibilità di tornare nel cast come tronista.

Aggiornamenti sulla fine della relazione tra Nicole e Carlo

Nell'intervista concessa alla rivista Mio, Nicole si è scagliata contro Carlo, il corteggiatore che aveva scelto al termine del suo percorso a Uomini e donne.

La loro storia d'amore è durata una quindicina di giorni.

L'ex tronista di U&D ha giustificato la rapida rottura con queste parole: "Non abbiamo avuto tempo, non sono bastate esterne di mezz'ora per tre mesi per capire chi avevamo di fronte".

Santinelli, poi, ha chiarito che, una volta lasciata la trasmissione con Carlo, ha conosciuto dei lati del suo carattere che non le sono affatto piaciuti, ovvero ha scoperto delle sfaccettature del suo modo di essere che in studio non erano mai venute fuori forse perché lui le aveva volutamente nascoste.

"Fuori non c'era nessuno che lo imboccava come faceva Maria, e le cose sono cambiate", ha affermato Nicole.

L'accusa a Carlo Mancini

Nicole ha anche ammesso di esserci rimasta male per come Carlo ha gestito il loro addio: stando alla versione fornita dall'ex tronista, il giovane avrebbe annunciato la rottura in diretta su Instagram solo mezz'ora dopo averla vissuta, e soprattutto senza consultare l'altra parte della coppia.

Nicole, inoltre, ha attaccato Mancini, dicendo di aver scoperto delle cose che metterebbero in dubbio la sua sincerità, ovvero dei particolari che lui avrebbe riportato in modo romanzato per passare da bravo ragazzo agli occhi del pubblico.

A distanza di quasi due mesi dalla fine della storia, Santinelli ha fatto sapere che nessuno della redazione di Uomini e donne si è fatto sentire con lei, e ciò la sta un pochino preoccupando.

"Spero non abbiano creduto a lui. Quella illusa e presa in giro sono io", ha sottolineato l'ex protagonista del Trono classico.

Le rivelazioni di Nicole e Alice

"Ho scoperto che non è vero che si è presentato a Uomini e donne per la mamma come ha raccontato, ma in passato aveva già fatto un provino", ha dichiarato ancora Nicole sull'ormai ex fidanzato Carlo.

Insomma, tra i due la tensione è alle stelle, con l'ex tronista che si è augurata che gli autori del dating-show non scelgano Mancini per il cast del Trono classico 2023/2024, anche se lei teme che ciò possa accadere visto che lui si è trasferito da poco a Roma, dove si registra la trasmissione da settembre a maggio.

Sempre il 20 luglio Alice, un'altra protagonista della scorsa edizione di U&D, ha rilasciato pungenti dichiarazioni. Intervistata dal blogger Pugnaloni sulle numerose rotture che ci sono state ultimamente tra le coppie nate in studio, Alice ha punzecchiato loro, ma anche Federico e Carola di U&D, dicendo: "Me lo aspettavo, quelle non erano scelte di cuore ma solo di business".

Questa frecciatina sarebbe rivolta sia ai Nicotelli che a Nicole e Carlo, Luca e Alessandra: l'unica unione che resiste tra quelle che si sono formate a Uomini e donne negli ultimi mesi, è quella tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due sono felicemente fidanzati da marzo, e proprio in questi giorni hanno smentito le voci di crisi che circolavano sul loro conto.