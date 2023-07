Oggi, lunedì 31 luglio, i fan di U&D sono stati aggiornati sul privato di una discussa protagonista della scorsa edizione: Paola Ruocco ha rilasciato un'intervista a "Lollo Magazine" e ha annunciato di essere tornata single. Anche se la storia con Daniele è finita per divergenze caratteriali, la dama del Trono Over non è certa di voler riprendere posto nel parterre del dating-show. In merito ai ritorni quasi certi di Gemma, Riccardo e Armando, invece, la napoletana ha detto: "Scusate se rido, ma loro non sono interessati a cercare l'amore".

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Paola Ruocco è stata una delle protagoniste indiscusse di U&D 2022/2023: anche se per una sola stagione, infatti, la dama è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nella versione senior del popolare programma di Canale 5.

A distanza di qualche mese dal suo addio alla trasmissione (e a poche settimane dal via alle registrazioni della nuova edizione), la napoletana ha rilasciato un'interessante intervista al magazine gestito da Lorenzo Pugnaloni, al quale ha confidato di non essere più fidanzata con Daniele.

All'inizio dell'estate, infatti, in rete impazzavano i Gossip sulla scelta della donna di abbandonare il Trono Over per conoscere meglio un cavaliere: oggi, dopo una breve convivenza, la coppia si è separata e Paola vuole ripartire da sé stessa e dai propri affetti.

La stoccata ai colleghi di U&D

In merito alla rottura con Daniele, dunque, Paola ha detto: "Ultimamente c'erano molti alti e bassi. Alcuni aspetti del suo carattere non li condividevo, infatti i miei obiettivi erano di gran lunga diversi dai suoi".

"Ci siamo allontanati giorno per giorno", ha spiegato la dama del dating-show confermando la rottura con il compagno con il quale era anche andata a convivere.

Quando le è stato chiesto se tornerebbe in studio per provare a trovare un altro amore, Ruocco ha risposto: "Al momento non è il mio primo pensiero, devo ancora riordinare le idee".

Ad oggi, dunque, la napoletana non sa se accetterebbe di riprendere posto nel parterre di U&D: le registrazioni della nuova edizione partiranno l'ultima settimana di agosto, quindi Paola ha tutto il tempo per decidere cosa fare in caso di chiamata della redazione.

Nell'intervista che ha rilasciato a Lollo Magazine, però, la donna ha anche lanciato un paio di frecciatine ai suoi storici colleghi del programma, quelli che tra poche settimane torneranno in studio per cercare l'anima gemella per l'ennesimo anno consecutivo.

La pace tra Ida e Alessandro di U&D

Quando le è stato domandato di esprimere un parere su Gemma, Riccardo e Armando che si apprestano a partecipare all'ennesima edizione del dating-show, Paola ha fatto sapere: "Scusate se rido, ma loro non sono interessati a cercare l'amore".

"L'esperienza che ho avuto io credo dimostri chi si mette davvero in gioco", ha chiosato Ruocco in un'intervista che è stata pubblicata in rete il 31 luglio.

Altri due storici protagonisti del Tron Over sono finiti al centro del gossip per una presunta crisi di coppia: dopo giorni di silenzio e indizi contrastanti, però, Ida e Alessandro di U&D hanno smentito le voci sul loro conto mostrandosi felici e affiatati sui social network.

Attualmente, inoltre, i due piccioncini si trovano in vacanza tra Ibiza e Formentera e sui rispettivi profili Instagram stanno postando tanti contenuti delle loro giornate tra mare, pranzi e cene all'aperto.

Viste le ultime novità, i fan escludono un ritorno di Platano e Vicinanza agli Elios: qualora dovessero partecipare alle registrazioni di fine estate, la dama e il cavaliere lo farebbero solo in qualità di ospiti e per raccontare come procede tra loro.