Federico Rossi, ex membro del duo musicale e canoro Benji e Fede, durante la sua esibizione al Tim Summer Hits si è avvicinato a una ragazza presente tra il pubblico in prima fila e le ha dato un bacio. In tanti si chiedono se sia una semplice fan o la sua nuova fidanzata. Altri ancora invece credono sia stato un gesto studiato a tavolino dal giovane per visibilità dopo la lunga assenza dalla scena musicale pop italiana. A fare chiarezza è stato lo stesso Federico Rossi a Fanpage.it.

Le parole di Federico Rossi dopo il bacio

"Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una così" ha spiegato Rossi.

L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha poi ancora aggiunto di non aver voluto mancare di rispetto a nessuno e di aver semplicemente fatto una cosa che in quel momento si sentiva di fare. Riguardo la ragazza invece ha detto che i loro occhi si erano già incrociati e che dopo l'esibizione è andata nel backstage a salutarlo. Infine, Federico Rossi ha concluso dichiarando che per lui si è trattato solo di show e che quando sale sul palco si lascia andare completamente.

Le affermazioni di Federico Rossi pare però non abbiano convinto del tutto i fans e i telespettatori dell'evento musicale targato Rai, giunto alla puntata finale. In molti continuano, infatti, a chiedersi chi sia davvero la ragazza che ha ricevuto l'inaspettato o forse no bacio dal cantante.

La situazione sentimentale di Rossi

Intanto, Federico Rossi, dando uno sguardo alla sua situazione sentimentale, nel 2021 ha messo fine alla lunga relazione sentimentale con Paola Di Benedetto. I due sono stati insieme per diversi mesi, anche durante la permanenza della ragazza nella casa del Grande Fratello Vip, reality da cui è uscita vincitrice.

Il cantante pare sia al momento ancora single. L'ex madre natura del seguitissimo programma Ciao Darwin pronto a ritornare con la conduzione di Paolo Bonolis ha invece ritrovato l'amore accanto a Raoul Bellanova. La coppia è uscita allo scoperto, dopo le tante voci, con un primo scatto insieme pubblicato sui social nelle scorse settimane. Ha spento così le speranze dei fan che sognavano un loro ritorno di fiamma dopo averl avvistato Rossi e Di Benedetto insieme.