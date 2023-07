Edoardo Donnamaria è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. In un'intervista rilasciata a TvBlog, l'ex concorrente ha ammesso che si è trattata dell'esperienza più difficile che abbia mai affrontato a livello psicologico. In futuro parteciperebbe a reality come Pechino Express o l'Isola dei Famosi: "Col mondo del trash non ho nulla a che fare".

Le dichiarazioni sull'esperienza all'interno della casa di Cinecittà

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7. Nell'intervista rilasciata ha spiegato che il suo più grande problema è quello di dire troppe parolacce, a causa di una passione tramandata da suo nonno: "Sono stato cacciato per questo".

L'ex gieffino ha precisato che col mondo del trash non ha nulla a che fare, ma in futuro gli piacerebbe partecipare ad altri reality show come Pechino Express o l'Isola dei Famosi.

In merito all'esperienza all'interno della casa di Cinecittà, l'ex concorrente ha ammesso: "Senza dubbio la più faticosa a livello psicologico". Edoardo ha riferito di avere fatto dell'esperienze al limite in passato: all'età di 17 anni è andato come volontario in Amazzonia, è stato negli orfanotrofi, ha lavorato come cameriere a New York, è stato in uno studio legale ed ha prestato servizio in zone di guerre dove c'erano persone mutilate. A tal proposito ha chiesto scusa a Paolo Ciavarro: quando ha fatto il Grande Fratello Vip lo ha preso in giro perché spesso piangeva, ma quando è entrato lui nella casa come concorrente si è reso conto di quello che aveva vissuto il suo amico a livello psicologico.

Il futuro di Donnamaria

Per sei anni Edoardo Donnamaria ha fatto parte del cast di Forum: Barbara Palombelli in alcune occasioni ha anche commentato il percorso del giovane. Attualmente l'ex gieffino non sa se riuscirà a tornare a Forum, poiché ha moltissimi impegni tra radio, tv e musica: uscito dalla casa ha intrapreso la carriera di cantante e sembra fare sul serio.

Inoltre conduce un programma radiofonico su Radio Zeta.

Nel caso dovesse riuscire a far combaciare tutti gli impegni, probabilmente tornerà anche su Rete4.

Antonella Fiordelisi: nessun commento

Nell'intervista a TvBlog, Donnamaria ha preferito non parlare della relazione giunta al capolinea con Antonella Fiordelisi. Tuttavia, sui social ha chiesto ai fan dell'ex coppia di non scrivere commenti negativi sulla sua ex.

Sebbene Edoardo non voglia più essere fidanzato con l'influencer salernitana, non vuole assolutamente leggere cose brutte sul suo conto perché ritiene che sia una persona molto sensibile. Inoltre non gli piace che i suoi genitori o quelli di Antonella leggano brutte cose.