Come accede quasi ogni mese da quando hanno lasciato insieme gli studi di U&D, anche in questi giorni Ida e Alessandro sono al centro del Gossip per una presunta crisi. La dama del Trono Over è in vacanza con il figlio e da un po' "ignora" il fidanzato sui social network: è bastato questo per dare il via a nuove voci di "maretta" tra i due protagonisti del dating-show. Lorenzo Pugnaloni, però, ha smentito tutte le ultime chiacchiere e ha confermato che Platano e Vicinanza sono ancora una coppia.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da quasi un settimana in rete si rincorrono voci di crisi tra Ida e Alessandro di U&D.

Tutto è iniziato quando la parrucchiera ha fatto sapere di essere volata in Sardegna per una vacanza "in solitaria": da quando è sull'isola, infatti, Platano non ha mostrato non chi è (molto probabilmente con lei c'è il figlio Samuele, che fa vedere poco o nulla sui social network) ma di sicuro non c'è il fidanzato.

L'assenza di Vicinanza ha scatenato chiacchiere su un possibile allontanamento dalla compagna, anche perché da quando stanno insieme non hanno mai fatto viaggi l'uno senza l'altro.

A questi piccoli indizi, poi, si aggiungono anche la totale assenza di dediche su Instagram (cosa alla quale la coppia ha abituato i fan negli ultimi mesi) e una frase piuttosto strana che il napoletano ha condiviso sul suo profilo il 23 luglio scorso.

Il parere di chi guarda U&D

"La differenza tra cose ed eventi, è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno durata limitata. Un prototipo di una cosa, è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi", è questa la citazione che Alessandro ha postato su Instagram domenica scorsa.

Tanti fan di U&D hanno immediatamente collegato queste parola a Ida e alla storia che è nata in tv più di 8 mesi fa, e l'hanno fatto ipotizzando uno stop che i diretti interessati non hanno né confermato né smentito per il momento.

A fare un po' di chiarezza su questa vicenda che da qualche giorno è sulla bocca di tutti, è stato il blogger Pugnaloni.

Nel rispondere alle domande dei follower sul profilo con il quale riporta le anticipazioni di tutte le registrazioni stagionali del dating-show, Lorenzo ha negato una rottura tra Platano e Vicinanza.

"Se si sono lasciati? No", ha fatto sapere il ragazzo da sempre molto informato su tutto quello che riguarda Uomini e donne e i suoi personaggi più discussi.

Attesa per il via alle riprese di U&D

Stando alle informazioni che ha dato Pugnaloni, tra Ida e Alessandro dovrebbe essere tutto ok: anche se al momento non sono in vacanza insieme, la dama e il cavaliere del Trono Over si amano e presto dovrebbero ricongiungersi per trascorrere il resto dell'estate l'uno accanto all'altro.

Risale a pochi giorni fa, invece, il commento di Amedeo Venza sulla presunta crisi tra Platano e Vicinanza.

Dopo aver letto alcuni articoli sul gelo che sarebbe calato tra la parrucchiera e il fidanzato, il pugliese ha dichiarato: "E certo, ora che ricominciano le registrazioni di U&D. Loro sperano così tanto in un invito in studio".

Gli Elios riapriranno i battenti l'ultima settimana di agosto e solamente allora si conosceranno i nomi dei protagonisti del cast 2023/2024 ma anche quelli degli eventuali ospiti delle prime puntate. Non è da escludere, però, che Ida e Alessandro tornino lì dove si sono conosciuti per aggiornare il pubblico su come vanno le cose tra loro a quasi un anno dal fidanzamento ufficiale: a novembre, infatti, i due festeggeranno il loro primo anniversario.