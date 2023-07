Un posto al sole prosegue con le sue avventure anche nelle giornate del 31 luglio e 1° agosto. L'orario della messa in onda resta invariato, alle 20:50 su Rai 3. Secondo le anticipazioni ci sarà un po' di maretta sia all'ospedale che a Palazzo Palladini. Non solo la carriera, ma anche il cuore di Rossella sarà in subbuglio a causa di una scoperta che farà, e che riguarderà Nunzio e la collega Ada. Si tratterà di una scoperta che, a quanto pare, la porterà ad avere l'ennesimo scontro verbale con il suo attuale ragazzo Riccardo.

Nel frattempo alla Terrazza Giulia sarà sempre più vicina a Luca, seppur il suo ex marito Renato ne sia insofferente.

Problemi in arrivo per Samuel, che sembrerà deciso a chiudere con Speranza dopo aver riflettuto a fondo sui propri sentimenti. Purtroppo, per il ragazzo, ci sarà una presenza molesta a ostacolarlo.

Un posto al sole anticipazioni 31 luglio: Rossella e la scoperta sconcertante su Nunzio

Tempi estremamente difficili sono in arrivo per alcuni personaggi di Upas. Rossella, dopo quello che c'è stato con Nunzio, cercherà di prenderne le distanze. Tuttavia non sarà affatto facile non pensare a lui o evitare di incrociarlo sul suo cammino. Le anticipazioni rivelano che a ingarbugliare ancora di più la faccenda amorosa sarà una sconcertante scoperta: di cosa si tratterà?

Antonio svela a mamma Viola il segreto di Manuel

A Palazzo Palladini Antonio non esiterà a mettere mamma Viola al corrente del segreto di Manuel, che li ha portati a litigare. Sempre più sospettoso, Alberto finirà per comportarsi in maniera snervante nei confronti di Clara e non farà altro che spingerla a prendere una strada che all'avvocato non piacerà affatto.

Spoiler Un posto al sole 1° agosto: una presenza molesta ostacola Samuel

Anche l'appuntamento di martedì 1° agosto avrà in serbo non pochi sconvolgimenti per i fan di Upas. La scoperta scioccante che farà Rossella è che Nunzio e l'infermiera Ada hanno una relazione. La notizia non farà altro che sconfortare la giovane dottoressa, conducendola a litigare con Riccardo per l'ennesima volta a causa della sua svolta professionale.

Man mano che il feeling tra Giulia Poggi e Luca De Santis aumenterà, anche l'insofferenza di Renato sarà sempre più elevata. Quest'ultimo mal tollererà la presenza del nuovo primario del San Filippo alla Terrazza. Nel frattempo Samuel, dopo quello che c'è stato con Micaela, prenderà una decisione definitiva riguardante i suoi sentimenti e si farà coraggio per parlarne con Speranza, decidendosi a lasciarla. Le cose, però, non andranno a buon fine a causa di una presenza molesta che finirà per ostacolarlo.