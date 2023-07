L'appuntamento con Un altro domani volge verso il gran finale e, le anticipazioni sulle puntate conclusive della soap, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Carmen, la quale finirà per rovinarsi la vita.

Occhi puntati anche su Julia: la donna nelle puntate conclusive della soap si appresterà a coronare il suo sogno d'amore ma qualcosa andrà storto e farà i conti con un epilogo finale a dir poco infelice e inaspettato.

La vendetta spietata di Carmen: anticipazioni Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Un altro domani previsto su Canale 5 entro la fine di agosto, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Carmen.

La donna sarà intenzionata a rendere giustizia alla memoria di Ines che è stata assassinata da Patricia, la quale tuttavia riuscirà a farla franca alla giustizia.

Carmen, però, deciderà di non arrendersi e nel corso degli episodi conclusivi della soap opera spagnola trasmessa su Canale 5, si ritroverà a scoprire come sono andate le cose. A quel punto si recherà da Patricia per ucciderla ma, nel momento in cui tirerà fuori la pistola, ecco che Victor si intrometterà tra le due donne e finirà per ricevere lui il colpo di arma da fuoco.

Carmen si rovina la vita, Julia pronta per il sì: anticipazioni Un altro domani

In questo modo, quindi, Carmen finirà per rovinarsi la vita per sempre: la donna è nei guai e, per evitare di finire in carcere, deciderà di scappare via dalla Spagna e far perdere le sue tracce.

Le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che Carmen lascerà per sempre la sua vecchia vita e si dirà pronta alla fuga e a questa nuova identità che le permetterà di poter iniziare da zero ed evitare così di scontare la pena in galera per la morte di Victor.

Occhi puntati anche sulle vicende di Julia che, nelle puntate conclusive di sempre della soap opera spagnola trasmessa su Canale 5, farà i conti con una amara sorpresa da parte della persona che giurava di amarla.

Julia viene lasciata all'altare: anticipazioni Un altro domani finale

Sì, perché Julia e Leo decideranno di convolare a nozze e organizzeranno tutto nei minimi dettagli. Le anticipazioni di Un altro domani rivelano che, nel finale di sempre, si assisterà alla fatidica scena del matrimonio.

Julia, emozionata più che mai, raggiungerà il suo promesso sposo all'altare, pronti a pronunciare il fatidico "sì" che li renderà marito e moglie.

Ma nel momento clou della cerimonia ci sarà il colpo di scena inaspettato: le anticipazioni della soap rivelano che Leo deciderà di fare un passo indietro e ammetterà di non poter celebrare questo matrimonio con Julia.

Il motivo? L'uomo ammetterà di non essere innamorato di Julia, motivo per il quale preferirà non prenderla in giro con quel matrimonio fasullo.