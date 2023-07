Le anticipazioni di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 30 luglio al 4 agosto, rivelano ai telespettatori che si tratterà di una settimana ricca di avvenimenti. La vita del piccolo Adnan sarà in serio pericolo dopo il colpo partito accidentalmente dalla pistola di Demir. I medici riusciranno a salvarlo, ma Yaman e Yilmaz discuteranno in ospedale, tanto che Zuleyha sarà costretta a dividerli. La presenza di Akkaya al capezzale del bimbo farà aumentare il pettegolezzo in città, tanto che Demir comunicherà pubblicamente che il suo nemico è il padre biologico del bambino, ma mentre tutti saranno impegnati nella conferenza stampa, Yilmaz penserà bene di rapire il bimbo, facendo impazzire di rabbia Zuleyha.

Hunkar e Demir si riappacificano

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 30 luglio a venerdì 4 agosto. Le trame prenderanno il via dalla condizione di salute del piccolo Adnan, che sarà critica. Mujgan si proporrà di curarlo, ma Zuleyha si opporrà temendo che possa fare del male al bambino. Contemporaneamente Hunkar e Demir potranno parlarsi e faranno pace. Senza un controllo costante Azize si allontanerà dalla villa e verrà avvicinata da due donne che la deruberanno. Il piccolo Adnan si salverà, ma visto che Yilmaz e Demir continueranno a litigare anche in questa situazione, Zuleyha li caccerà entrambi dall'ospedale.

Mujgan sarà sempre più nervosa visto che in paese si diffonderà il pettegolezzo relativo alla paternità del piccolo Adnan da attribuire a Yilmaz. Fingendo di aver scoperto la verità solo quel giorno, la dottoressa affronterà il marito, ma Nazire la costringerà a confessare che sapeva da tempo tutta la verità. In ospedale si presenteranno Demir e Hunkar per riportare a casa Adnan, ma arriverà anche Yilmaz innervosendo non poco Yaman.

Vista la situazione Hunkar e Fekeli faranno incontrare le due coppie, ma la pace sembrerà solo un miraggio.

Zuleyha disperata senza Adnan

Dopo un dialogo con Fikret, Sermin dirà a Behice che in realtà secondo lei il ragazzo non è il vero nipote di Fekeli. La perfida donna, che avrà già dei sospetti, confesserà a Mujgan quanto scoperto su Fikret e le rivelerà di avere un piano per smascherarlo.

Nel frattempo Fikret e Fekeli verranno aggrediti da due uomini, ma il giovane riuscirà a salvare lo zio, che però non saprà che in realtà i due malfattori erano accordati con Fikret. Demir deciderà di confessare a tutti che Adnan è figlio di Yilmaz con una conferenza stampa, ma aggiungerà che in realtà non vuole rinunciare al piccolo avendolo cresciuto.

Approfittando della confusione alla villa, Yilmaz prenderà il bimbo e lo porterà via, gettando nella disperazione Zuleyha che non si riuscirà a capire come l'uomo che ama le abbia potuto portare via il figlio. Nel frattempo Demir da un lato minaccerà Gulten ritenendola complice di Yilmaz, dall'altro continuerà a cercare Akkaya anche presso le capanne dove verrà avvistato dai lavoranti.