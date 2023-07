Un posto al sole si accinge a regalare nuovi colpi di scena. Le anticipazioni dei giorni 19 e 20 luglio rivelano che Manuel troverà un'arma e la nasconderà prendendola per un giocattolo, mentre Eugenio, in preda allo sconforto, si avvicinerà a Lucia indagando sul clan Sabbiese.

Frattanto Palazzo Palladini sarà movimentato dal ritorno di Cristina e dalla gelosia di Renato. Quest'ultimo sprofonderà nel malumore e ci penserà suo figlio Niko a correre in suo aiuto. Cristina, invece, non sembrerà più interessata a Jimmy.

Ma il momento più interessante saranno le indagini di Marina su Lara e Silvana, che la porteranno a nutrire dei forti dubbi circa la paternità di Tommaso.

Determinata come non mai, Giordano vorrà procurarsi le prove per svelare gli altarini di Lara.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 19/7: Eugenio si avvicina a Lucia, Manuel nasconde un'arma

La crisi che ha inghiottito Eugenio Nicotera e Viola Bruni diventerà sempre più enorme e senza via di uscita. Con il matrimonio ormai ad un passo dalla fine, il magistrato non esiterà a risollevare il suo umore altrove. Nel dettaglio, Eugenio sarà sempre più unito alla collega Lucia, la quale ne approfitterà per chiederli di unirsi a lei nelle indagini sul nuovo clan insediatosi nel centro storico, precisamente in quello di Eduardo Sabbiese.

Dopo aver curiosato all'interno della borsa dello zio, Manuel vi troverà alcune armi pericolose e non si farà problemi a impossessarsene di una, nascondendola in camera sotto il suo letto.

A Palazzo Palladini farà ritorno la giovanissima figlia di Roberto. L'arrivo di Cristina non potrà che rendere felice Jimmy, peccato che la ragazzina si comporterà in maniera diversa dal solito. A quanto pare Cristina proverà ben poco interesse verso il figlio di Niko, portando Renato ad intervenire attraverso dei consigli del tutto errati.

Un posto al sole, spoiler 20/7: Mariella spiazzata dalla proposta di Bice

Nell'appuntamento di UPAS di giovedì 20 luglio, su Cristina e Jimmy calerà il buio. E mentre i due giovanissimi si ritroveranno ad affrontare quella che è a tutti gli effetti la loro prima crisi, Marina non potrà che continuare con le sue indagini. La donna vorrà a tutti i costi scoprire che cosa è accaduto fra Lara e Silvana.

L'iniziativa di Raffaele servirà a risanare, almeno un pochino, la relazione coniugale fra Eugenio e la moglie Viola. Nel frattempo Mariella resterà spiazzata da una proposta di Bice.

Marina dubita della paternità di Tommaso e cerca le prove

La presenza di Cristina, agli occhi di Lara, sarà vista come un'occasione da non sprecare assolutamente. Nel dettaglio, Martinelli vorrà approfittare della ragazzina per recuperare terreno con Roberto. Marina, frattanto, inizierà a sospettare che il piccolo Tommaso non è il vero figlio di suo marito Ferri e farà di tutto pur di procurarsene le prove e smascherare definitivamente l'intrigo ordito da Lara.

Salvatore riceverà un invito a Ischia da parte di Mariella, la quale chiederà di portare anche Bufalotto in modo da far uscire allo scoperto il nipote.

Frattanto Raffaele informerà Niko che suo padre Renato sta vivendo un brutto momento a causa della presenza invasiva di Luca alla Terrazza. Sarà così che l'avvocato Poggi cercherà di risollevare l'umore di Renato, trascorrendo del tempo di qualità con lui.