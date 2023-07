Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 10 al 14 luglio 2023, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese legate in primis alle vicende di Rossella e Nunzio.

Dopo il bacio appassionato che c'è stato tra di loro, si renderanno conto di vivere in un vortice di emozioni che non riusciranno a gestire in maniera semplice.

Spazio anche alle vicende di Viola che, ancora una volta, si ritroverà ai ferri corti con Eugenio.

Viola sbotta con Eugenio: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole al 14 luglio 2023 rivelano che Viola ed Eugenio si ritroveranno sempre più ad un punto di non ritorno.

Per la coppia non sarà affatto semplice gestire la crisi che si stanno portando dietro da diverso tempo e, il colpo di scena, ci sarà nel momento in cui Filippo e Serena decideranno di invitarli a pranzo per poter organizzare le vacanze da fare assieme.

La reazione di Viola non sarà delle migliori: la donna mostrerà tutta la sua insofferenza, al punto a sbottare e rendere tutto ancora più complicato.

Insomma, Viola mostrerà dei chiari segnali di insofferenza nei confronti del marito e di questo matrimonio che ormai si trascina avanti da troppo tempo. Questa volta arriverà il momento della resa dei conti e della rottura definitiva?

Rossella e Nunzio in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio 2023

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Un posto al sole al 14 luglio 2023, rivelano che si parlerà anche di Rossella e Nunzio.

Dopo quel bacio che ha riacceso i sentimenti che credevano ormai di aver messo da parte, i due giovani ragazzi si ritroveranno in forte crisi.

I due, infatti, si ritroveranno a dover gestire un groviglio di forti emozioni decisamente contrastanti: entrambi si mostreranno particolarmente nervosi.

Tempo di scelte importanti per Rossella e Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 10-14 luglio

In particolar modo, gli spoiler delle prossime puntate della soap opera di Rai 3, rivelano che Nunzio sfogherà il suo nervosismo e la sua rabbia nei confronti di Samuel.

Rossella, invece, si mostrerà poco attenta sul lavoro: questa situazione con Nunzio finirà quasi per destabilizzarla, complice anche la sua relazione in corso con Riccardo, che non sa nulla di quello che sta accadendo alle sue spalle.

Cosa decideranno di fare? Quel bacio li porterà a rendersi conto di provare dei sentimenti che non possono più nascondere?

Occhi puntati anche sul piccolo Jimmy che, in questi nuovi episodi della soap, si lascerà andare ad una richiesta particolare avanzata al nonno, tale da metterlo in serie difficoltà.