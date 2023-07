Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera nata da un'idea di Wayne Doyle, per gli episodi di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, raccontano che i ricordi di Silvana e l'affetto smisurato di Ida Kovalenko nei riguardi di Tommaso potrebbero far emergere le bugie architettate da Lara Martinelli. Viola Bruni, intanto, prenderà coscienza che la sua relazione coniugale con Eugenio Nicotera sta arrivando al capolinea, mentre Giulia Poggi farà un'improvvisa proposta a Luca De Santis.

Rosa Picariello ed Eduardo Sabbiese litigheranno a causa del contenuto di una borsa, nel frattempo Roberto Ferri chiederà alla dark lady di spiegargli il perché del comportamento di Ida. Speranza Altieri, infine, non vedrà l'ora di partire per le vacanze assieme a Samuel Piccirillo.

Le bugie di Lara appese a un filo

Le anticipazioni di Un posto al sole, per ciò che riguarda per le puntate di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, evidenziano che la pantomima messa in atto da qualche tempo da Lara, ovvero di far credere a Roberto che il piccolo Tommaso sia suo figlio, potrebbe venire ben presto alla luce.

L'affetto smisurato di Ida nei riguardi del bimbo e i ricordi di Silvana sui motivi che hanno indotto Martinelli a licenziarla dal ruolo di governante di casa Ferri potrebbero finire per smascherare la dark lady.

Eugenio si sbronzerà e ciò farà comprendere in via definitiva a Viola che la sua relazione coniugale sta per avviarsi a conclusione: tra lei e il marito sarà in atto da un po' una crisi silenziosa.

Rossella riuscirà a malapena a sopportare le continue prese di mira di Luca, mentre al cospetto del primario giungerà un'inaspettata proposta da parte di Giulia.

Micaela fa un'offerta interessante a Samuel

Dopo averle fatto nascondere una borsa dal contenuto misterioso, negli episodi del 12 e 13 luglio di Un posto al sole Rosa avrà un acceso diverbio con Eduardo.

Luca, nel mentre, inizierà a decidere cosa fare in merito alla proposta avanzatagli da Giulia di trasferirsi momentaneamente alla Casa del Terrazzo.

Roberto, a seguito degli ultimi aggiornamenti ricevuti da parte di Serena, non potrà che chiedere lumi a Lara riguardo al forte trasporto emotivo di Ida nei riguardi di Tommy.

Marina cercherà di approfondire con Silvana il motivo del suo licenziamento. Speranza sarà alle prese con un nuovo esame, anche se non vedrà l'ora di andare in vacanza in compagnia di Samuel, mentre al ragazzo arriverà un'interessante offerta da parte di Micaela.