Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 17 al 21 luglio, confermano che Manuel si troverà in grave pericolo, dopo essersi imbattuto, per puro caso, nel borsone con le armi lasciato in casa da suo zio Eduardo.

Nel frattempo, Renato Poggi risulterà piuttosto infastidito dall'arrivo alla Terrazza di Luca De Santis e confiderà tutti i suoi dubbi a Raffaele.

Per finire, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, Speranza cercherà di riavvicinarsi a Samuel, ma il ragazzo potrebbe averla già tradita con Micaela Cirillo.

Un posto al sole, trame 17-21 luglio: Manuel in grave pericolo

Rosa (Daniela Ioia) avrà un durissimo scontro con Eduardo (Fiorenzo Madonna). La donna vorrebbe disfarsi del borsone che gli ha lasciato il fratello, ma il giovane boss non la prenderà affatto bene. Sabbiese, in qualche modo, riuscirà a convincere Rosa a tenere per qualche altro giorno le armi, tuttavia, come prevedibile, gli eventi finiranno per prendere una bruttissima piega.

Le anticipazioni rivelano infatti che il piccolo Manuel si imbatterà nella sacca lasciata dallo zio. Ci saranno attimi di panico, ma il piccolo ne uscirà fortunatamente illeso. Ciò nonostante, considerato il grave pericolo a cui è stato sottoposto il bambino, la questione risulterà tutt'altro che chiusa.

Un posto al sole, spoiler 17-21 luglio: Renato non vuole Luca alla Terrazza

Nelle prossime puntate di Upas, la Terrazza ospiterà un nuovo inquilino. Le anticipazioni confermano infatti l'arrivo nello storico appartamento di Palazzo Palladini, di Luca De Santis (Luigi Di Fiore). Il nuovo primario del San Filippo accetterà di buon grado l'invito di Giulia (Marina Taglaferri) e si traferirà così in una delle stanze lasciate libere dopo la partenza di Angela per la Sicilia.

A quanto pare questa novità non verrà presa affatto bene da Renato (Marzio Honorato). Quest'ultimo infatti non celerà il il suo fastidio per la presenza dell'uomo che, anni addietro, aveva avuto una relazione con sua moglie. Poggi si sfogherà con Raffaele (Patrizio Rispo) a cui riferirà tutte le sue perplessità per questa sorta di "convivenza" tra Giulia e Luca.

Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 luglio: Samuel e Speranza litigano furiosamente

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) aiuteranno Speranza (Mariasole Di Maio) a riconquistare Samuel (Samuele Cavallo). I due vigili suggeriranno alla giovane Altieri di fare un primo passo verso il fidanzato dopo la loro tremenda lite. Nessuno dei tre però sarà a conoscenza di quello che è accaduto la notte precedente tra Micaela (Gina Amarante) e lo chef/cantante.