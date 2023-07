Un posto al sole prosegue con nuove avventure per i protagonisti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate della settimana dal 10 al 14 luglio annunciano che sotto i riflettori tornerà Luca De Santis. Dopo i problemi avuti con Rossella in ospedale, Luca lascerà la casa di Michele e si trasferirà da Giulia alla terrazza. Questa novità non piacerà affatto a Renato, che sarà geloso nei confronti dell'ex moglie.

Anticipazioni Un posto al sole: Luca pensa di lasciare la casa di Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 luglio raccontano che Luca De Santis tornerà a essere protagonista.

Il primario del San Filippo confiderà a Giulia di voler trovare al più presto una sistemazione e andare via da casa di Michele. Luca riconoscerà che con Saviani c'è un'ottima amicizia, ma il fatto che l'uomo sia il padre di Rossella lo mette in imbarazzo. Tra la dottoressa Graziani e il primario continueranno i problemi in ospedale a causa della distrazione della ragazza. La situazione per Luca si farà ancora più imbarazzante quando andrà alla festa di compleanno di Michele: in questa occasione capirà di non poter più convivere con il giornalista.

Anticipazioni settimana dal 10 al 14 luglio: Giulia ascolta lo sfogo di Luca

Le puntate di Un posto al sole dal 10 al 14 luglio vedono Giulia e Luca al centro dei riflettori.

Il medico troverà nella signora Poggi una confidente e non nasconderà la sua delusione nel vedersi soffiare un appartamento che sembrava fare al caso suo. Un altro cliente riuscirà a prendere in affitto l'appartamento prima di lui e questo lo scoraggerà. Giulia non resterà indifferente di fronte al problema del primario e quando resterà sola in casa penserà a una soluzione.

Renato ancora una volta geloso dell'ex moglie

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Giulia ripenserà ai consigli di Angela e deciderà di aiutare Luca concretamente proponendogli di trasferirsi alla terrazza, almeno fino al ritorno di Angela e Franco. In questo modo lei non sarà più sola e lui avrà più tempo per cercare l'appartamento che desidera.

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Luca e Giulia? È ancora presto per dirlo, ma di certo ci sarà una convivenza. De Santis accetterà subito la proposta della sua ex e sarà pronto ad alloggiare a Palazzo Palladini. Vedere De Santis arrivare con il trolley, tuttavia, darà parecchio fastidio a Renato, che sarà geloso nei confronti della sua ex moglie e non è la prima volta che succede.