Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, anche se Upas andrà in pausa estiva nelle due settimane centrali di agosto. Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 dal 31 luglio al 4 agosto rivelano che Rossella farà di tutto per tenere Nunzio a distanza, tuttavia scoprirà qualcosa che metterà in crisi tutte le sue convinzioni.

Nel frattempo il piccolo Antonio potrebbe svelare alla mamma il segreto che nasconde il suo amico Manuel, mentre Clara litigherà furiosamente con Alberto.

Rossella è gelosa di Nunzio?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla nascita della nuova coppia formata da Nunzio (Vladimir Rajdazzo) e Rossella (Giorgia Giaetiempo).

Inizialmente la dottoressa Graziani farà tutto il possibile per mostrarsi distaccata con chef Cammarota, al punto che quest'ultimo finirà tra le braccia di Ada (Annalisa Pennino).

L'infermiera chiederà a Ross qualche consiglio per conquistare Nunzio ed è a questo punto che la ragazza reagirà, precipitandosi a casa del figlio di Franco. Attenzione: a quanto pare, durante questo confronto, la ragazza scoprirà qualcosa che la destabilizzerà emotivamente. Nunzio le rivelerà forse il suo amore o si tratterà d'altro? Le anticipazioni non lo rivelano ancora, ma confermano che Rossella sarà travolta da un turbinio di sentimenti.

Un posto al sole, trame 31 luglio-4 agosto: Antonio si confida con la mamma

Manuel (Manuel D'Angelo) porterà la pistola di suo zio a casa di Antonio (Eduardo Scafora). Il piccolo però non rimarrà sorpreso piacevolmente da questa novità e i due bambini finiranno per litigare. A quanto pare, almeno per ora, nessuno si farà male, tuttavia Manuel si farà promettere dall'amichetto di non svelare il suo segreto.

In seguito Viola (Ilenia Lazzarin), notando che il figlio è molto turbato, insisterà con il piccolo per farsi dire tutta la verità su quello che è successo a Palazzo Palladini.

Un posto al sole, puntate dal 31 luglio al 4 agosto: Alberto litiga con Clara

Infine ci sarà spazio anche per Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello).

Quest'ultimo con il suo comportamento eccessivamente aggressivo finirà per ottenere il risultato opposto a quello desiderato, spingendo la sua ex a fare quello che lui non avrebbe voluto. Le anticipazioni sono un po' criptiche su questa vicenda, difficile davvero capire se ci sarà un riavvicinamento tra Clara ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) o se si tratti di altro. In ogni caso c'è la conferma che tra Palladini e Curcio la relazione sia ormai giunta al capolinea.