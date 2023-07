Cambio programmazione per Un posto al sole durante il mese di agosto. L'appuntamento con la soap opera non sarà in onda, come di consueto, nel bel mezzo del mese estivo per eccellenza: due le settimane di stop previste nell'access prime time di Rai 3.

Tuttavia, i fan e appassionati della soap che resteranno "orfani" degli episodi inediti, potranno stare comunque tranquilli, dato che la Rai farà loro un regalo speciale con la messa in onda di un "album" dei ricordi.

Cambio programmazione per Un posto al sole su Rai 3: la soap sospesa due settimane

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di Un posto al sole per il mese agosto, prevede uno stop di due settimane dalla fascia dell'access prime time.

Non è la prima volta che, durante il mese clou dell'estate, l'appuntamento con la serie ambientata a Napoli venga sospeso dalla programmazione Rai e, anche quest'anno, si verificherà la stessa situazione.

Dal 14 agosto in poi, inizierà la sospensione dei nuovi episodi di Upas in prima visione assoluta su Rai 3 e si andrà avanti fino al 25 agosto.

Le nuove puntate, infatti, saranno trasmesse nuovamente da lunedì 28 agosto, quando riprenderà la consueta messa in onda nello slot che va dalle 20:50 alle 21:25 circa.

Le storie di Un posto al sole nell'access prime time di Rai 3 ad agosto

Tuttavia, nelle due settimane in cui non ci saranno gli episodi inediti di Un posto al sole su Rai 3, gli appassionati della soap potranno assistere alla messa in onda di una serie di puntate speciali.

Trattasi de "Le storie di Un posto al sole", una sorta di album dei ricordi con il quale verranno mostrate le storie più belle ed emozionanti che sono state raccontate nel corso dell'ultima stagione.

In questo modo, gli spettatori potranno fare un salto nel passato e rinfrescare la memoria in attesa dei nuovi episodi della stagione 2023/2024, previste dal 28 agosto in poi.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate estive di Un posto al sole trasmesse prima della pausa, rivelano che Marina si ritroverà a portare avanti il suo piano diabolico per cercare di arrivare alla verità su Lara.

Marina pronta ad incastrare la nemica Lara: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

La signora Giordano non ha alcuna intenzione di farla passare liscia alla sua nemica, convinta del fatto che stia solo prendendo in giro Roberto Ferri, ingannandolo con la falsa storica del piccolo Tommaso.

Tra le due donne, quindi, si inasprirà sempre più il conflitto e questa volta Marina potrebbe riuscire ad avere la meglio, dato che è intenzionata ad effettuare il test del DNA sul bambino e in tal modo verrà fuori la verità sulla paternità del bambino.

Roberto scoprirà, finalmente, di essere vittima di un tremendo inganno? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di agosto.