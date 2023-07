Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori de La Promessa nelle puntate in onda lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023 su Canale 5.

Catalina si schiererà dalla parte di Lope e ordinerà a Petra di non rivelare ai Marchesi che lui sta aiutando Simona in cucina. Intanto Jimena deciderà di aiutare Manuel con la riparazione dell'aereo.

La Promessa del 24 luglio: Petra minaccia di rivelare il segreto di Lope

Continua il successo della soap La Promessa, la serie ambientata nella Spagna di inizio '900 e che ha come protagonista la domestica Jana Exposito.

Le trame del 24 e 25 luglio riprenderanno dal momento in cui Jana continuerà la sua opera di avvicinamento a Curro, il giovane che lei crede essere il fratello rapito quando era in fasce. Anche in questo nuovo appuntamento Curro la tratterà in malo modo. Intanto il Barone continuerà a trattare Teresa con gentilezza. Petra invita Pia a rivelare ai signori Marchesi che Lope lavora in cucina. Pia a questo punto si rivolgerà a Romulo, raccontandogli delle minacce di Petra. Jimena inviterà Manuel a pranzo ma il marchesino declinerà l'invito, in quanto deve riparare l'aereo. Jimena ci rimarrà male.

Catalina ordina a Petra di mantenere il segreto su Lope: trama del 25 luglio

Nel corso dell'appuntamento in onda martedì 25 luglio, la situazione di Lope sarà ancora al centro delle vicende.

Catalina ordinerà a Petra di tacere con i marchesi sul fatto che il ragazzo lavori in cucina. Mauro, invece, cercherà di dissuadere Leonor dall'idea di fuggire insieme. La ragazza, in seguito, confiderà le sue pene d'amore a Manuel, anche se non gli dirà l'identità dell'uomo di cui è innamorata. Jimena, pur di avvicinarsi a Manuel, deciderà di aiutarlo con le riparazioni dell'aereo.

Il marchesino sarà contento e tra i due comincerà a stabilirsi una certa complicità. Questo fatto non sfuggirà a Jana, la quale si rattristerà.

Nel frattempo il Barone si farà sempre più insistente con Teresa, la quale scambierà le sue attenzioni per semplici carinerie.

La Promessa, spoiler prossime puntate: il volo d'addio di Manuel e Jana

Nelle puntate successive de La Promessa Manuel, nonostante si sia avvicinato a Jimena, continuerà a pensare a Jana. Lui la porterà in volo e la domestica capirà che questo sarà un addio. Non potrà mai esserci futuro per loro. Quindi Jana capirà che sia meglio chiudere prima di soffrire. Jimena, intanto, avrà il sentore di aver già visto Padre Camilo da qualche parte. Il parroco negherà, usando anche l'ironia. Si intuisce che questo sacerdote, così vicino a Petra, nasconde qualche segreto di troppo.