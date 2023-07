Molto presto in My home my destiny i sentimenti di Mehdi nei confronti di Zeynep cambieranno, visto che il ragazzo rivelerà alla sorella Cemile di essere veramente innamorato della moglie.

Nuh sospetta che Mehdi sia innamorato della moglie

Nuh sarà chiaro con Mehdi: nei confronti di Zeynep inizia ad avere un atteggiamento molto protettivo. Per il ragazzo forse il loro matrimonio non è più qualcosa di combinato, visto che Mehdi sembra proprio dimostrare di essere innamorato di Zeynep.

È talmente protettivo nei confronti della ragazza che le ha anche nascosto la vicenda che riguarda Ekrem e la figlia segreta.

Mehdi dirà di non essere affatto innamorato di Zeynep, ma sarà veramente così?

Cemile decisa a rivelare a Mehdi la verità su Benal

Intanto a casa la sorella Cemile ha una bella gatta da pelare. Benal le ha rivelato di essere incinta di Mehdi e in più le ha anche chiesto, come una sorta di ricatto, di rivelare al fratello che aspetta un figlio da lui.

All'inizio Cemile sarà un po' titubante, ma alla fine farà quello che le ha chiesto Benal. Inviterà il fratello a bere un caffè e lui da subito capirà che gli deve dire qualcosa d'importante.

Kibrit viene affidata a Zeynep e Mehdi

Cemile coglierà la palla al balzo quando Zeynep lascerà la casa in fretta e furia. La donna penserà che si stia recando in un'università, così potrà avere tutto il tempo a disposizione per parlare con il fratello.

Zeynep, invece, si sta recando dall'assistente sociale, la signora Sevim, in quanto deve darle l'esito dell'affido di Kibrit.

Per la ragazza ci saranno buone notizie: Kibrit è stata affidata a lei e Mehdi. La signora Sevim, però, avrà qualcosa da dirle in merito a Bayram e i suoi problemi di alcolismo. Sarebbe opportuno che l'uomo non vivesse insieme a loro o che perlomeno facesse qualcosa per curare la dipendenza dall'alcol.

Zeynep, però, la rassicurerà, dicendole che il padre non vive più con loro.

La scoperta di Zeynep

Zeynep vorrà fare una sorpresa a Mehdi, così rientrerà insieme a Kibrit senza nemmeno fargli una telefonata, ma la ragazza quando varcherà la soglia della porta sentirà qualcosa di sconvolgente.

Intanto a casa Cemile dirà a Mehdi che forse Benal si presenta sempre da loro perché forse il loro rapporto non si è proprio concluso, magari involontariamente le sta dando delle speranze.

Lui affermerà che non sta facendo nulla del genere, così Cemile gli dirà che il loro rapporto non è proprio chiuso per un preciso motivo.

Proprio mentre sarà intenta a dirgli della gravidanza, Mehdi la fermerà e le dirà: "Non mi interessa niente di Benal, io sono innamorato di mia moglie". Proprio in quell'istante entrerà Zeynep, che rimarrà attonita quando scoprirà che Mehdi è veramente innamorato di lei, cosa succederà ora?