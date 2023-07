Presto potrebbe esserci un'importantissima novità ad Un posto al sole. In queste ore, infatti, Nina Soldano, ha pubblicato sui suoi profili social, un'immagine che la ritrae assieme all'attrice Ida Di Benedetto. Quest'ultima, in passato, ha prestato il volto alla contessa Federica Palladini e, a quanto pare, potrebbe essere lei lo storico personaggio femminile che sarebbe tornato ad Upas, dopo il rientro del dottor Luca De Santis.

Un posto al sole: Marina assieme alla contessa Palladini

Nina Soldano, che presta il volto a Marina Giordano, ha postato alcuni scatti assieme a Ida Di Benedetto che i fan, di vecchia data di Upas, ricorderanno come Federica Palladini.

Le tre foto sono accompagnate da questa didascalia: "La regina dell’alveare è unica e sola eccetto in rari casi in cui due regine possono condividere per un breve periodo lo scettro". Il riferimento ai loro personaggi in Upas è palese e, del resto, tra i tag si possono leggere i nomi di Marina e della contessa Palladini. Marina e Federica non si sono mai incontrate, dal momento che la contessa è andata via nel 2001, mentre l'imprenditrice Giordano è apparsa solo nel 2003.

In un certo senso, Marina ha raccolto l'eredità di "cattiva" dalla contessa. Entrambe erano infatti due donne ciniche e senza scrupoli capaci di tutto pur di raggiungere i loro scopi, anche se poi il personaggio dell'imprenditrice Giordano ha avuto un'evoluzione positiva.

Torna un personaggio storico dopo oltre venti anni

Dopo l'inaspettato rientro di Luigi Di Fiore era stato annunciato in via ufficiosa il ritorno ad Upas di un altro personaggio storico, stavolta femminile, assente da oltre venti anni. A questo profilo non si potevano associare molti personaggi ed era così partito un toto nomi.

Qualcuno aveva ipotizzato un ritorno di Sonia (Paola Rinaldi e Vanna Rei), ex storica del dottor De Santis, qualcun altro invece aveva fatto il nome di Anna Boschi (Samuela Sardo) prima protagonista di Un posto al sole.

Ebbene, a sorpresa, sembra proprio che la protagonista assente da molti anni possa essere invece la "cattivissima" contessa Federica Palladini, interpretata da Ida Di Benedetto.

In effetti gli sceneggiatori avevano dato un piccolo indizio facendo scegliere a Clara e Alberto come nome del loro bambino, proprio Federico in onore della nonna. Ma in che storyline potrebbe apparire la contesssa?

Un posto al sole: torna la mamma di Alberto?

Al momento manca anche l'ufficialità del ritorno della contessa Palladini , quindi risulta impossibile capire se il suo sia in rientro in pianta stabile come per Luca o se si tratti solo di una breve comparsata. Probabile che Federica voglia conoscere il suo erede ma, conoscendo il personaggio, difficile si limiti a fare una semplice visita in qualità di tenera nonnina.

Federica, da cui il figlio prediletto Alberto ha ereditato il carattere fiero e irascibile, non ha mai accettato che la famiglia Palladini dovesse perdere il suo prestigio e le sue ricchezze e ha sempre fatto di tutto per riportare in alto il nome dei Palladini.