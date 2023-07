Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché la contessa Palladini potrebbe tornare a Napoli. Nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio, Nina Soldano, che presta il volto a Marina Giordano, ha pubblicato alcuni scatti sui social, insieme a Ida Di Benedetto che, anni fa, ricopriva il ruolo della mamma di Alberto, Alessandro ed Eleonora. In base alle parole dell'interprete della moglie di Roberto Ferri, sembrerebbe che per un po' di tempo l'ex consorte di Tancredi torni in scena, anche se le motivazioni del possibile arrivo in Italia della contessa sono ancora ignote.

Un posto al sole, trame prossime puntate: la contessa Palladini potrebbe tornare a Posillipo

Dopo il ritorno di Luca De Santis a Posillipo, nelle prossime settimane, i telespettatori di Un posto al sole potrebbero assistere ad un ritorno di un personaggio molto amato della soap partenopea: Ida Di Benedetto, che fin dalle prime puntate ha interpretato la contessa Palladini. Nella giornata del 5 luglio, l’attrice di Marina ha condiviso con i suoi follower di Instagram delle fotografie mentre era con la collega.

Un posto al sole, prossimi episodi: la mamma di Alberto Palladini potrebbe tornare in città

Al momento, non sono trapelati ulteriori indizi e motivazioni sul possibile ritorno della contessa nel capoluogo campano.

Attualmente, nelle puntate in onda su Rai 3, è presente fra i personaggi Alberto e sarebbe ipotizzabile che l’anziana donna rientri a Napoli, sia per vedere suo figlio, sia per conoscere il nipotino. Nina Soldano ha aggiunto una didascalia a corredo delle foto con Ida Di Benedetto, scrivendo: ''La regina dell’alveare è unica e sola, eccetto in rari casi in cui due regine possono condividere per un breve periodo lo scettro''.

Un posto al sole: il possibile ritorno della contessa Palladini potrebbe portare scompiglio

Il personaggio della contessa Palladini ha sempre attirato l’attenzione del pubblico della soap opera partenopea, fin dalle prime puntate. La mamma di Alessandro ed Eleonora ha mostrato un carattere determinato, forte e non ha risparmiato la sua perfidia nei confronti di alcuni personaggi.

L'uscita di scena di Federica era stata giustificata da motivazioni personali della mamma di Alberto, che voleva rifarsi una vita fuori dall’Italia, dopo avere divorziato dal conte Tancredi. Il possibile ritorno in scena di una delle protagoniste storiche di Un posto al sole, potrebbe portare scompiglio fra i protagonisti e creare nuove dinamiche.