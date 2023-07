Terra Amara continua a raccontare le vicende di Zuleyha e Yilmaz. Secondo le anticipazioni nelle prossime puntate la donna verrà dimessa dall'ospedale e inizierà a vedersi di nascosto con il suo amore di sempre. In breve tempo i due progetteranno una fuga e questa volta ad appoggiarli ci sarà Hunkar, l'unica a conoscere i loro piani. Quando tutto sembrerà realizzarsi, tuttavia, Yilmaz e Zuleyha verranno fermati da Demir e questo farà andare su tutte le furie il ragazzo, che penserà che Hunkar abbia tradito la loro fiducia. Per punirla Yilmaz rinchiuderà Hunkar in un capanno a cui darà fuoco.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Zuleyha e Yilmaz inizieranno a vedersi di nascosto nella piccola villa. I due sogneranno un futuro insieme ai loro bambini e presto progetteranno la fuga. Questa volta non saranno soli, perché potranno contare sul sostegno e sul silenzio di Hunkar. La donna appoggerà la nuora, tanto da donarle anche dei gioielli da vendere nel caso avesse bisogno di soldi e le prometterà che andrà a trovarla appena potrà. Tutto sembrerà sul punto di realizzarsi: Yilmaz prenderà Kerem Ali, pronto a partire con Zuleyha verso una nuova vita in Germania. L'uomo saluterà Fekeli con un forte abbraccio, anche se non dirà nulla delle sue intenzioni.

Anticipazioni prossime puntate: Demir ferma Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro delle scene i progetti di vita di Yilmaz e Zuleyha. Quest'ultima si dirigerà verso il luogo dell'appuntamento con il giovane dopo aver salutato in lacrime Hunkar, ma verrà fermata da un'auto. Zuleyha si ritroverà ad affrontare Demir, che le chiederà se stesse scappando con Yilmaz, mandando così all'aria il tentativo di fuga.

Chi ha avvertito il signor Yaman? I sospetti di Yilmaz ricadranno su Hunkar e l'uomo sarà fuori di sé.

Yiilmaz preleva Hunkar dalla villa e la porta in un capanno, minacciandola

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto emergerà il lato più crudele di Yilmaz. Quando vedrà andare in fumo la fuga con Zuleyha, non ragionerà.

Si dirigerà a villa Yaman, furioso con Hunkar e le punterà una pistola davanti agli occhi increduli di Gulten. Costringerà la matriarca a salire in macchina e la porterà in un capanno. Hunkar proverà a spiegare a Yilmaz di non aver mai detto nulla della sua fuga con Zuleyha, ma le sue parole non verranno ascoltate. La donna supplicherà Yilmaz di non spararle, ma lui non le darà retta e cospargerà il capanno di benzina. Hunkar sarà terrorizzata, ma non riuscirà a fermare Yilmaz, che non esiterà a dare fuoco a tutto. Uscirà e rinchiuderà la signora Yaman nel capanno tra le fiamme. Resterà qualche minuto ad ascoltare le urla disperate di Hünkar e solo quando sarà a un passo dalla morte andrà a liberarla. In quel momento arriverà anche Fekeli, allertato da Gulten, che avrà modo di riabbracciare la sua amata.