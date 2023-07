Le nuove puntate di Un posto al sole destinate alla fascia serale di Rai 3 promettono grandi sorprese per le vicende di Lara e Marina.

Le due si ritroveranno alla resa dei conti e la scoperta delle menzogne della signora Martinelli potrebbe giocare un brutto scherzo al ricco imprenditore.

Le nuove puntate della soap potrebbero essere caratterizzate da un colpo di scena legato alle condizioni di salute di Ferri.

La resa dei conti tra Lara e Marina nella soap Un posto al sole su Rai 3

Le prossime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3 saranno incentrate sulle vicende di Marina e Lara.

La signora Giordano non intende farla passare liscia alla sua nemica giurata, motivo per il quale inizierà a studiare la vendetta con la quale intende smascherarla per le bugie sul conto del piccolo Tommaso.

Di conseguenza Marina si metterà all'opera per poter eseguire un test del dna sul bambino e in tal modo scoprire se Ferri è davvero il padre.

Ovviamente il risultato del test darà ragione a Marina. Lara, in tutti questi mesi, non ha fatto altro che ingannare Roberto, inconsapevole del fatto che Tommaso non fosse suo figlio.

Roberto pronto a scoprire che Tommaso non è suo figlio nelle nuove puntate di Upas

La verità sul conto del bambino potrebbe giocare un brutto scherzo al ricco imprenditore, al punto che potrebbe trovarsi a fare i conti con un malore improvviso.

Il sospetto è che Roberto possa non reggere il colpo quando scoprirà di essere stato ingannato e umiliato in quel modo dalla sua ex compagna con la finta storia di Tommaso.

Perché in questi mesi Roberto ha avuto modo di affezionarsi per davvero al bambino, che giorno dopo giorno è diventato parte integrante della sua vita.

Per la prima volta Roberto ha saputo mettere da parte gli impegni di lavoro per prendersi cura del figlio, dimostrando di di essere realmente cambiato sotto questo punto di vista.

Roberto potrebbe fare i conti con un grave malore nelle nuove puntate di Un posto al sole

Roberto ha riscoperto l'importanza della famiglia e la presenza in casa di quel bambino non ha fatto altro che renderlo maggiormente umano e sensibile.

Insomma un uomo nuovo e proprio per questo motivo la scoperta della verità su Tommaso potrebbe costargli caro.

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole Roberto potrebbe trovarsi a fare i conti con un grave malore dopo aver scoperto la verità sul conto del bambino.

L'uomo potrebbe finire in ospedale, fortemente provato dalle menzogne che Lara gli ha raccontato in questo lasso di tempo, ingannandolo e facendolo affezionare al piccolo Tommy.