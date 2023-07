Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 24 luglio, Yilmaz sarà su tutte le furie per non essere potuto fuggire con Zuleyha: credendo che la responsabile del fallimento del piano sia stata Hunkar, penserà di ucciderla.

Intanto Gulten avviserà Fekeli che si metterà subito sulle tracce del figlioccio e della sua amata. Successivamente, Sermin farà visita a suo cugino e Sevda origlierà la loro conversazione che la farà rimanere a bocca aperta. Infine, anche Zuleyha penserà che sia stata sua suocera ad informare Yaman della fuga e vorrà toglierle la vita.

Yilmaz crede che Hunkar li abbia traditi in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Yilmaz dovrà rinunciare alla fuga con la sua amata Zuleyha poiché Demir ha bloccato la strada alla donna che era in procinto di arrivare all'appuntamento.

A questo punto il giovane Akkaya inizierà a riflettere su chi abbia potuto tradirli e informare il suo acerrimo nemico del loro piano e l'unica spiegazione plausibile ricadrà su Hunkar, visto che aveva recentemente scoperto della loro volontà di fuggire. Pertanto l'uomo, su tutte le furie, si recherà dalla donna accusandola di avergli rovinato la vita ancora una volta e la porterà con sé minacciandola.

Akkaya dà fuoco al capanno con dentro Hunkar Yaman

Yilmaz porterà Hunkar in un capanno abbandonato deciso a ucciderla, ritenendola la responsabile della sua mancata felicità. La donna implorerà il ragazzo di non commettere sciocchezze poiché non è stata assolutamente lei a informare Demir della fuga. Tuttavia Akkaya, accecato dalla rabbia, non riuscirà a ragionare e appiccherà il fuoco nel capanno chiudendovi dentro la matrona, che sarà avvolta dalle fiamme.

Intanto, Gulten avviserà Fekeli dell'imminente pericolo e l'uomo si metterà subito a cercare il figlioccio per fermarlo dal compiere un omicidio.

Zuleyha vuole sbarazzarsi di sua suocera in Terra Amara

Comunque Yilmaz, all'ultimo momento, deciderà di risparmiare la vita di Hunkar che uscirà dal capanno in fiamme potrà riabbracciare il suo amato Fekeli.

Nel frattempo Sermin si recherà da Demir alla tenuta di Sevda che assisterà, di nascosto, alla conversazione tra i due cugini. Proprio in quel momento l'amante di Adnan, scoprirà che è stata Sermin a informare Yaman della fuga di sua moglie.

Infine, Zuleyha sarà disperata per non essere riuscita, di nuovo, a coronare il suo sogno e anche lei attribuirà la colpa a Hunkar credendo che l'abbia tradita rivelando tutto a suo figlio. Per questo motivo anche la signorina Altun deciderà di provare uccidere la suocera.