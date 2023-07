Le puntate di Un posto al sole al 27 luglio saranno quelle in cui Marina Giordano porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Lara.

La dark lady di Palazzo Palladini scoprirà che ci sono dei segreti oscuri che l'ex compagna di Roberto non ha ancora svelato apertamente e, in questi attesissimi episodi di fine luglio, potrebbe finalmente arrivare a smascherare la fitta rete di bugie che Lara ha messo in piedi nel corso di queste settimane.

Lara si ritrova messa alle strette da Marina nei nuovi episodi di Un posto al sole al 27 luglio

Le nuove puntate di Un posto al sole in programma fino a venerdì 27 luglio 2023, potrebbero essere quelle della resa dei conti finale per Marina e Lara.

Sì, perché la signora Giordano si convincerà sempre più del fatto che Lara stia mentendo in merito alla storia del piccolo Tommaso, quel bambino che ha portato a Napoli presentandolo come figlio di Roberto Ferri.

Una gravidanza che, fin dal primo momento, aveva destato grandissimi sospetti dato che la donna aveva scelto di vivere quel momento lontana da Napoli e tornò in città solo dopo la nascita del bambino.

Marina potrebbe smascherare Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 luglio

In questo modo, quindi, Lara mise a punto un piano diabolico prendendo "in prestito" un bambino che in realtà non era figlio suo, bensì di Ida, la donna che da qualche settimana è rientrata a Napoli rivendicando il suo diritto di voler fare la mamma.

Ebbene, dopo i primi sospetti sul legame tra Ida e Lara, ecco che Marina andrà fino in fondo in questa intricata vicenda e, nel corso dei prossimi appuntamenti con Un posto al sole, in programma fino al 27 luglio, potrebbe portare a galla tutta la verità sulla storia e smascherare definitivamente le bugie della sua acerrima nemica Lara.

Spazio anche alle vicende di Renato: nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, l'uomo non prenderà bene il fatto che la sua ex Giulia abbia iniziato una convivenza con il primario Luca.

Renato riuscirà a voltare pagina nelle prossime puntate di Un posto al sole su Rai 3?

Una situazione che finirà per destabilizzare Renato, al punto che suo figlio Niko, dopo essersi reso conto del periodo difficile che sta vivendo, deciderà di stargli vicino.

Niko proverà così a far distrarre il padre e a evitare che si fossilizzi su questa convivenza tra Giulia e Luca: riuscirà a fare in modo che Poggi ritrovi la serenità di una volta, lasciandosi alle spalle definitivamente il suo passato?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione della soap opera serale di Rai 3, in programma per tutto luglio e fino a metà agosto.