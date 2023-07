L'appuntamento con My home my destiny prosegue nella settimana che va dal 17 al 21 luglio 2023 con le nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Zeynep la quale deciderà di convolare a nozze con Mehdi, lasciando senza parole in primis il promesso sposo.

Zeynep pronta per le nozze: anticipazioni My home my destiny 17-21 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera turca di Canale 5 in programma fino al 21 luglio in tv, rivelano che Zeynep accetterà la proposta di matrimonio di Mehdi.

E, a quel punto, sarà lo stesso uomo a chiedersi quale possa essere il motivo per cui una donna così bella, affascinante e intelligente come lei, decida di sposarlo.

Sta di fatto che la donna deciderà di portare avanti i preparativi per queste attese nozze ma i dubbi non mancheranno e continueranno ad affliggerla.

Zeynep, col passare dei giorni, si renderà conto che quella potrebbe non essere la scelta giusta e finirà per mettere in discussione le sue imminenti nozze.

Ma non è finita qui, perché anche alcuni parenti i Mehdi inizieranno ad avere dei sospetti sul conto della donna e vorranno vederci chiaro prima del fatidico sì finale.

Faruk irrompe alle nozze di Zeynep: anticipazioni nuove puntate al 21 luglio 2023

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare: gli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca rivelano che, alla cerimonia nuziale si presenterà un uomo misterioso.

Trattasi di Faruk, il vero grande amore di Zeynep, che farà irruzione durante la cerimonia scatenando l'ira di Mehdi che chiederà subito spiegazioni.

A quel punto, Sakine prenderà in mano le redini della situazione e per evitare che queste nozze vadano in frantumi prima del previsto, dirà che si tratta del fratellastro di Zeynep.

Zeynep confusa e triste dopo le nozze: anticipazioni My home my destiny fino al 21 luglio

Intanto, dopo il fatidico sì sull'altare, Sakura cercherà in tutti i modi di convincere Zeynep che ha fatto la scelta giusta sposando Mehdi, dato che ha tutte le carte in regola per essere il suo uomo ideale.

Peccato, però, che la donna non sia per niente convinta della decisione presa e continuerà ad essere sopraffatta da dubbi ed incertezze.

Le anticipazioni della soap rivelano che, dopo le nozze, Zeynep tornerà a casa della sua madre adottiva: lascerà da lei i suoi soldi compresa la carta di credito e deciderà di incamminarsi sulla strada, più confusa che mai. Cosa avrà intenzione di fare? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Canale 5.