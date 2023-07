L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana 7-11 agosto con quella che sarà l'ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, potrebbero esserci le vicende di Marina Giordano, pronta a portare a termine il suo piano vendicativo nei confronti di Lara Martinelli.

E, a tal proposito, lo smascheramento delle bugie di Lara potrebbe costare caro a Roberto, che rischia seriamente di finire in ospedale.

Marina indaga per cercare la verità su Tommaso: puntate Un posto al sole all'11 agosto

Le nuove puntate di Un posto al sole all'11 agosto 2023 rivelano che per Lara potrebbe arrivare il momento della resa dei conti finale.

Marina Giordano, da un po' di tempo, sta indagando per cercare di portare alla luce le bugie della donna sul conto del piccolo Tommaso e, in questi episodi che saranno trasmessi su Rai 3 nel corso dell'ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva, la verità potrebbe finalmente venire a galla.

Marina, quindi, potrebbe ottenere le prove che cercava da tempo e avere la certezza che Tommaso non sia il figlio di Roberto Ferri, così come la perfida Martinelli ha fatto credere a tutti fino a questo momento.

Roberto potrebbe avere un malore nelle prossime puntate di Un posto al sole

Di conseguenza, una volta fatta questa scoperta, ecco che Marina potrebbe correre dal suo amato Roberto e informarlo del fatto di essere stato ingannato e preso in giro dalla sua ex compagna.

Per Roberto, però, questa amara verità potrebbe avere delle conseguenze nefaste: l'uomo, infatti, non si esclude che possa ritrovarsi a essere vittima di un grave malore, al punto da finire in ospedale dopo che Marina lo metterà al corrente di come stanno le cose.

Ferri potrebbe non reggere il colpo, in vista del grande amore che prova nei confronti di Tommaso, quel bambino che è stato in grado di cambiargli la vita.

In questi mesi, infatti, grazie alla presenza di Tommy si è assistito a una trasformazione di Roberto, diventato molto più umano e sensibile rispetto al passato, pronto a mettersi in gioco per fare il padre a 360 gradi.

Per lui, quindi, la scoperta delle menzogne di Lara sul bambino, potrebbe avere delle ripercussioni molto forti e portarlo ad avere un malore col quale potrebbe concludersi questa stagione della soap, in attesa del ritorno delle nuove puntate da fine agosto.

Viola cerca la verità sul figlio nelle puntate di Un posto al sole all'11 agosto

Spazio anche alle vicende di Viola che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, continuerà ad indagare sul malessere di suo figlio.

La donna vuole scoprire cosa sta succedendo ad Antonio e il perché di questa situazione che sta vivendo da un po' di tempo e la mette a durissima prova.

Il bambino sta nascondendo qualcosa alla sua mamma? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap opera.