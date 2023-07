Armando Incarnato lancia una frecciatina social che sembra essere indirizzata a Ida e Alessandro, la coppia nata nel cast di Uomini e donne trono over.

In queste ultime settimane si era parlato di una presunta crisi in corso per la coppia, complice la "sparizione" dai social e il silenzio su quanto stesse accadendo.

Nel pomeriggio del 28 luglio, però, Alessandro e Ida hanno rotto il silenzio e fatto chiarezza sulla loro storia e, pochi minuti dopo quel post, Armando ha pubblicato un messaggio al vetriolo dove parlava di "amore finto".

Il ritorno social della coppia Ida-Alessandro nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Alessandro per qualche settimana avevano fatto perdere le loro tracce ai fan social che li avevano conosciuti a Uomini e donne.

La dama si era mostrata in vacanza da sola, senza il suo amato Alessandro e al cospetto delle insistenti voci legate a una crisi in corso, aveva preferito non commentare e dare spiegazioni.

Stesso atteggiamento da parte di Alessandro che, pur essendo attivo su Instagram, non ha mai dato informazioni e spiegazioni ai fan su quanto stesse accadendo con Ida, lasciando così che le voci diventassero sempre più forti su questa presunta crisi.

Ida e Alessandro smentiscono la crisi

Nel pomeriggio del 28 luglio, però, c'è stato il colpo di scena: Alessandro ha postato sui social degli scatti inediti della sua ultima vacanza d'amore con Ida.

I due si sono concessi qualche giorno di relax a Capri e, tali scatti, sono stati accompagnati da una nuova dedica d'amore che il cavaliere ha voluto fare alla sua fidanzata.

In questo modo, quindi, Alessandro ha smentito la crisi in corso con Ida Platano e, anche la dama ha detto la sua commentando il post con parole d'amore.

Insomma, tra i due tutto proseguirebbe nel migliore dei modi e non ci sarebbe nessuna crisi in corso, contrariamente a quanto si era vociferato in queste ultime settimane.

Armando Incarnato lancia una presunta stoccata contro Ida e Alessandro di U&D

Subito dopo il post chiarificatore di Ida e Alessandro, ha colpito il messaggio social di Armando Incarnato, amico della dama siciliana, che sembra aver lanciato una presunta frecciatina proprio nei confronti della coppia nata a Uomini e donne.

"L'amore per certa gente è diventato un lavoro. Quando vieni a conoscenza di certe cose, veramente capisci quanto sia povero e misero il mondo in cui viviamo", ha scritto il cavaliere napoletano nel suo post-sfogo sui socia.

"Visto che l'amore è finto e le liti sono finte, mi auguro perlomeno che ogni tanto ci siano momenti di intimità", ha aggiunto ancora Armando.

"Tutto proiettato alla retribuzione mediatica, ma come si fa. Che delusione", ha chiosato Armando con questa frecciatina che potrebbe essere rivolta alla coppia Ida-Alessandro.