Non accennano a placarsi le chiacchiere su Belen Rodriguez e i sui "suoi uomini": da settimane, infatti, riviste e siti non parlano d'altro che dell'addio tra la showgirl e Stefano De Martino, l'ennesimo da quando si sono conosciuto nel 2012. Il direttore di Novella 2000, inoltre, il 26 luglio ha approfondito la vicenda smentendo le voci di flirt che sono circolate sull'argentina ed Elio Lorenzoni: secondo Roberto Alessi, inaftti, la conduttrice non avrebbe un compagno in questo momento.

Aggiornamenti sugli amori di Belen

Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non ci sarebbe una storia in corso: questo è quello che ha raccontato Roberto Alessi sull'ultimo numero di Novella 2000, il giornale che dirige.

Il giornalista ha fatto sapere di aver parlato con persone vicine alla showgirl e di aver saputo che non ci sarebbe nulla di fondato dietro ai Gossip che sono circolati di recente: la bella argentina, dunque, non avrebbe un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Stefano.

"Lui il suo nuovo uomo? Una balla clamorosa. Sono amici da anni e si incontrano sempre con altre persone", si legge sulla rivista scandalistica in queste ore.

L'imprenditore bresciano che è stato paparazzato con Belen alla festa di compleanno di Ignazio Moser, dunque, sarebbe solo un affettuoso e storico conoscente, anche se solo nelle ultime settimane la sua figura è stata accostata a quella della presentatrice.

I rumor sull'ex marito di Belen

Il direttore Alessi, poi, ha cercato di rispondere ai tanti gossip che sono circolati in questi anni su Stefano e sul perché avrebbe lasciato la moglie almeno un paio di volte.

"Si parla da sempre di suoi tradimenti, ma la cosa non è mai stata documentata. Perché? Non esistono foto o paparazzate perché lui è amato e protetto, chi gli sta intorno lo tutela e così non viene stanato", ha raccontato il giornalista in queste ore.

Gli addetti ai lavori, dunque, saprebbero con certezza di svariate mancanze di rispetto di De Martino a Belen ma mai nessuno sarebbe riuscito a dimostrarle per via della "cerchia" che lo proteggerebbe soprattutto nella sua terra, la Campania.

Attualmente, dunque, non si conoscono i motivi dell'ultima rottura tra i "DeMartinez": se la showgirl non sta frequentando Elio Lorenzoni come sostiene Alessi, dev'essere un'altra la causa del recente allontanamento dal marito.

Il parere di chi è vicino a Belen

Tornando a Belen e a come sta vivendo queste settimane lontana dal marito Stefano, il direttore di Novella 2000 ha riportato quello che persone molto vicine a lei gli avrebbero confidato di recente.

"Chi le vuole bene, assicura che ora è casta come un giglio", ha fatto sapere Alessi sempre tramite le pagine della rivista di gossip che dirige.

Insomma, la bella Rodriguez sarebbe finita al centro dell'attenzione mediatica quasi per nulla: l'allontanamento da De Martino c'è stato (anche sui social network sono sparite le ultime foto di coppia e la sorella di lui ha smesso di seguire la cognata), ma le voci di flirt con l'imprenditore Lorenzoni sarebbero infondate.

In questi giorni si è parlato anche di un trasferimento della presentatrice in hotel per evitare i paparazzi appostati sotto casa, ma anche di una fuga della stessa a Ibiza senza i figli.

I curiosi, infatti, hanno incrociato Belen all'aeroporto e hanno raccontato che era da sola e per nulla contenta di scambiare quattro chiacchiere con gli altri passeggeri. In tanti hanno ipotizzato che la soubrette fosse volata alle Baleari per una romantica vacanza con Elio (soprattutto perché Santiago e Luna Marì sono rimasti con i padri), ma le ultime rivelazioni di Alessi scombinano un po' i piani.