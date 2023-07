Si ingarbugliano sempre di più le trame di Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda nei giorni 17 e 18 luglio, parlano di un nuovo arrivo alla Terrazza che renderà a dir poco entusiasta Giulia Poggi. Al contrario, questo arrivo risulterà indigesto per Renato, che finirà per sfogarsi con Raffaele.

Frattanto altrove, una coppia inizierà ad allontanarsi. Si tratta di Eduardo e Clara. Per Sabbiese, inoltre, non si profila nulla di buono a causa della sua decisione di lasciare un borsone pieno di pericolose armi a casa di sua sorella.

Queste armi non sfuggiranno all'attenzione del bambino Manuel e sembreranno condurre verso nuovi pericoli.

Un posto al sole, anticipazione del 17 luglio

La settimana partirà subito con il botto per gli inquilini di Palazzo Palladini. Luca De Santis lascerà la casa di Michele, in cui ha avuto modo di soggiornare da quando è tornato a Napoli. Il primario del San Filippo sarà accolto allegramente da Giulia Poggi, finendo per suscitare dei sentimenti tutt'altro che positivi nel suo ex marito. Renato non approverà la scelta della donna e non esiterà a vuotare il sacco con il suo più caro amico Raffaele Giordano.

Nel frattempo Guido e Mariella si renderanno protagonisti di un gesto inconsapevole. Tutto avrà inizio quando Speranza e Samuel finiranno per avere una bruttissima lite a causa della nottata particolare che il ragazzo finirà per trascorrere insieme a Micaela.

Ignari di cosa sia successo fra i due giovani fidanzati, Del Bue e sua moglie sproneranno la nipote a fare il primo passo riappacificatore con Samuel.

Ma chi si ritroverà a passare un guaio ben più rischioso sarà la famiglia di Rosa. Il figlio di quest'ultima finirà per scovare un grande borsone dello zio Eduardo a casa loro, finendo per far perdere le staffe alla donna, al punto che i due fratelli finiranno per litigare.

Peccato che la situazione sarà destinata a diventare ancora più grave.

Spoiler Un posto al sole, puntata 18/7: Eduardo e Clara in crisi

All'interno dell'appuntamento di martedì 18 luglio di Un posto al sole Rosa sembrerà aver perdonato Eduardo, convinta che il peggio sia passato. Peccato che non sarà affatto così e il pericolo sarà vicino.

Nel frattempo fra Eduardo e Clara la relazione non andrà granché bene visto che i due prenderanno le rispettive distanze. Situazione completamente opposta, invece, per Giulia e Luca. Fra l'ex moglie di Renato e il primario la complicità e l'affiatamento saranno sempre più elevati al punto da far sembrare i due più che amici.

Tornando a Samuel, in seguito all'episodio di tradimento vissuto con Micaela, prenderà la decisione di riflettere sui suoi sentimenti in maniera definitiva.