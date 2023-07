Terra Amara prosegue con nuove puntate e colpi di scena. Dando uno sguardo alle anticipazioni turche si evince che Fikret è arrivato a Cukurova con il preciso obiettivo di vendicarsi di Demir. L'uomo sequestrerà Yaman e gli rivelerà di essere il suo fratellastro, raccontandogli la sua infanzia difficile. Tra Fikret e Demir ci sarà uno scontro fisico che per poco non finirà in tragedia. Il nipote di Fekeli punterà l'arma contro Yaman ma alla fine non riuscirà a fare fuoco.

Anticipazioni Terra amara: Fikret in cerca di vendetta contro Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fikret, il nipote di Fekeli, sarà protagonista.

Presto emergerà che Fikret è arrivato a Cukurova custodendo un grande segreto: suo padre era Adnan Yaman e la sua è stata un'infanzia molto dolorosa. Fikret sarà deciso a vendicarsi di Demir e gli tenderà piccole trappole per rendergli la vita difficile. Fekeli, la zia Lutfye e Mujgan proveranno a dissuadere Fikret dal proseguire con il suo piano, ma lui non vorrà sentire ragioni. Il nipote di Ali Rahmet si fermerà con la sua auto per strada, fingendo di avere bisogno di aiuto e quando Demir si avvicinerà per prestargli soccorso lo colpirà alla testa facendolo svenire.

Anticipazioni prossime puntate: duro scontro fisico tra Fikret e Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Fikret mettere in atto il suo piano per distruggere Demir.

L'uomo, dopo averlo tramortito, lo caricherà in auto e lo porterà in un capanno abbandonato. Demir si sveglierà legato a una sedia e si ritroverà faccia a faccia con Fikret, ignorando il motivo di questo rapimento. Il nipote di Ali Rahmet inizierà a raccontargli tutta la sua storia e soprattutto gli dirà che sua madre ha sofferto molto a causa di Adnan Yaman.

Fikret rivelerà a Demir di essere il suo fratellastro e di essere nato da una violenza, ma Yaman non gli crederà. Demir sarà furioso per le parole usate contro suo padre e darà a Fikret del vigliacco, chiedendogli di slegarlo.

Demir tornerà a casa con una verità su suo padre a cui non vorrà credere

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret accetterà di slegare Demir e affrontarlo ad armi pari.

Tra i due fratellastri avrà inizio un duro scontro fisico in cui nessuno dei due riuscirà a primeggiare. Alla fine, Fikret darà una pistola a Demir per dare inizio a un duello, ma Yaman si rifiuterà di sparare, urlando le sue ragioni contro il fratellastro. Fikret, a quel punto, mirerà verso Demir, ma alla fine non riuscirà a premere il grilletto. Yaman tornerà alla tenuta malconcio a causa dello scontro, mentre Fikret preparerà degli esplosivi, per nulla disposto ad arrendersi.