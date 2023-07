Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 24 al 28 luglio rivelano che Marina arriverà a un passo dalla verità. L'imprenditrice cercherà di impossessarsi di un oggetto di Tommy, in modo da prelevarne il dna, ma verrà scoperta da Ida.

Nel frattempo Manuel riuscirà a custodire gelosamente la pistola dello zio senza che nessun adulto lo scopra. Il bambino porterà il suo trofeo a casa del piccolo Antonio, mettendo in pericolo anche la vita del figlio di Viola.

In una storyline dai toni decisamente più leggeri, Manuela approfitterà delle vacanze in Sicilia della famiglia Poggi per poter stare vicino a Niko.

Ida avvisa Lara del piano di Marina

Chi sperava in un'alleanza tra Marina (Nina Soldano) e Ida (Marta Anna Borucinska) rimarrà profondamente deluso. Le anticipazioni rivelano che gli autori hanno deciso di intraprendere un percorso totalmente differente.

Nelle prossime puntate Marina, grazie ai racconti di Silvana (Anna D’Agostino), riuscirà a ricostruire parzialmente quello che è avvenuto nei giorni del licenziamento della cameriera e giungerà alla conclusione che Tommy non sia figlio di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quelle dell'imprenditrice però saranno solo congetture, di fatto la donna non avrà in mano nessuna prova concreta ed è per questo che deciderà di procurarsela.

Le anticipazioni rivelano che Marina proverà a fare analizzare un oggetto del piccolo Tommy, in modo da risalire al dna.

Ida però noterà la presenza dell'imprenditrice Giordano e riferirà subito tutto a Lara. A questo punto resta da capire se quest'ultima riuscirà a impedire che Marina ottenga le informazioni che sta cercando, sabotandola in qualche modo.

Manuel porta la pistola a casa di Raffaele

Antonio (Eduardo Scafora), annoiato a casa di nonno Raffaele (Patrizio Rispo), deciderà di chiamare il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) in modo da avere un amichetto con cui giocare.

Il ragazzino accetterà con entusiasmo, ma purtroppo avrà l'idea di portare con sé la pistola che aveva preso dalla borsa dello zio. Le anticipazioni non rivelano altro ma, come prevedibile, i due bambini si troveranno ad affrontare un grave pericolo.

Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 luglio: Manuela vuole andare in Sicilia con Niko

Manuela (Gina Amarante) verrà a conoscenza di una novità che potrebbe permetterle di trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme a Niko (Luca Turco) e al piccolo Jimmy (Genaro De Simone). Nonostante Serena (Miriam Candurro) provi in tutti i modi a far desistere la sorella dal suo intento, la gemella sembrerà intenzionata ad andare avanti e partire per la Sicilia insieme alla famiglia Poggi.

Micaela, invece, continuerà a provocare Samuel (Samuele Cavallo), mentre quest'ultimo farà di tutto per nascondere a Speranza (Mariasole Di Maio), di averla tradita.

Nel frattempo entrambe le gemelle saranno nei guai, Alberto (Maurizio Aiello), infuriato, svelerà a Serena che le due sono in ritardo con i pagamenti dell'affitto da mesi.