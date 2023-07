La Promessa continua ad andare in onda il pomeriggio su Canale 5 e le anticipazioni della puntata di venerdì 21 luglio annunciano molte emozioni. Tra Manuel e Jana ci sarà un bacio interrotto dall'arrivo di Maria a cui la ragazza ripenserà spesso. La cameriera tuttavia si renderà conto che non è possibile una storia con il marchesino e deciderà di stargli lontana. Nel frattempo Petra proverà a mandare via Lope dalla cucina chiedendo il sostegno di padre Camillo.

Anticipazioni La Promessa: Jana decisa ad allontanare Manuel nonostante il bacio

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 21 luglio raccontano che, dopo averle fatto una dichiarazione d'amore, Manuel bacerà Jana. Il momento magico tra i due sarà interrotto dall'arrivo di Maria, che preoccupata non permetterà alla sua amica di dare una risposta al marchesino. Jana, tuttavia, sarà consapevole del fatto che sarebbe impossibile vivere la sua storia d'amore con Manuel e gli dirà che vuole stargli lontana. Nel frattempo, la presenza in cucina di Lope infastidirà molto Petra che farà di tutto per far cacciare il giovane, nonostante le preghiere di Romulo.

Anticipazioni puntata di venerdì 21 luglio: il posto di Lope in cucina sarà a rischio

La puntata de La Promessa di venerdì 21 luglio vedrà al centro dei riflettori Petra che, pur di cacciare Lope, dalla cucina chiederà il sostegno di padre Camillo. Nel frattempo, le cose non si metteranno bene per Mauro che sarà minacciato di licenziamento.

Romulo dirà chiaramente al ragazzo che se non interromperà subito la sua relazione con Leonor lo caccerà dalla tenuta.

Leonor e Mauro, però, non riusciranno a stare lontani e desteranno anche i sospetti di Curro. Il ragazzo non riuscirà a capire come mai sua cugina tenga tanto al cameriere, ma lei riuscirà a trovare una scusa.

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 21 luglio rivelano che Leonor riuscirà a sviare i sospetti di Curro dicendogli che Mauro è molto affezionato a lei. Nel frattempo, il barone continuerà a dare fastidio sia a Teresa sia a Pia. Quest'ultima proverà un senso di protezione verso la ragazza, anche perché conosce molto bene il lato oscuro e pericoloso del barone. L'uomo non sopporterà affatto l'atteggiamento della governante e con lei ci sarà uno scontro molto violento. Il barone arriverà a prendere la donna per il collo e a minacciarla.