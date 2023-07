Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana dal 31 luglio al 4 agosto 2023 rivelano che Rossella farà i conti con una brutta notizia che finirà per lasciarla nella disperazione assoluta. Il motivo di questa situazione, sarà legato ancora una volta al giovane Nunzio, che sembra aver rapito il cuore della dottoressa.

Spazio anche alle vicende di Marina che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà a dover indagare per cercare di scoprire la verità su quanto sta combinando Lara Martinelli e si mostrerà crudele e spietata come mai prima d'ora.

Marina crudele con Lara: anticipazioni Un posto al sole al 4 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 4 agosto 2023 rivelano che Marina si renderà conto di non poter abbassare la guardia con Lara.

Nonostante sia arrivato il momento del fatidico battesimo del piccolo Tommaso, la signora Giordano andrà avanti per la sua strada e si mostrerà crudele come non mai, perché vuole mettere alle strette la sua nemica. Lo scopo di Marina, infatti, è quello di riuscire a dimostrare che Lara sta nascondendo a tutti la verità sul piccolo Tommaso e il fatto che il bambino non sia veramente figlio di Roberto Ferri.

Ecco perché andrà avanti per la sua strada e si dirà disposta a far chiarezza e a portare a galla le menzogne della sua nemica.

Rossella distrutta da Nunzio: anticipazioni Un posto al sole al 4 agosto

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 4 agosto su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Rossella.

La dottoressa si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia che finirà per spiazzarla completamente e sarà legata a Nunzio.

Il motivo? Rossella scopre che Nunzio è andato a letto con Ada: tra i due si è accesa la fiamma della passione e si sono ritrovati a vivere un momento di grande intensità. Una scoperta spiazzante per la giovane dottoressa che, a quel punto, si renderà conto di provare davvero qualcosa di forte nei confronti di Nunzio, dato che questa notizia l'ha praticamente distrutta.

Clara messa alle strette da Alberto: anticipazioni Un posto al sole al 4 agosto 2023

Dopo questa rivelazione, Rossella troverà il coraggio per svelare a Nunzio quelli che sono i suoi veri sentimenti, oppure continuerà a viversi la sua storia con Riccardo?

Spazio anche alle vicende di Clara, costretta a fare i conti con i sospetti di Alberto, che non farà altro che creare ulteriori tensioni per la donna. Intanto Eduardo ripenserà a quanto sta succedendo e mediterà l'ipotesi di cambiare radicalmente vita e lasciarsi alle spalle il passato in maniera definitiva.

Novità anche per Ornella che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera serale trasmessa su Rai 3, si ritroverà protagonista di una accesa discussione con Riccardo: tra i due scoppierà una lite e sarà legata sempre a motivi e questioni lavorative.