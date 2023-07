Alice Barisciani rompe il silenzio dopo il rifiuto di Federico Nicotera a Uomini e donne e la conseguente fine della relazione tra l'ex tronista e Carola Carpanelli.

La ragazza ha avuto modo di togliersi un sassolino dalla scarpa dopo aver incassato il duro colpo da parte del tronista romano, che al rush finale ha preferito coronare il suo sogno d'amore con Carola.

Eppure, secondo Alice, non sarebbe stata una scelta di cuore, bensì dettata da motivi legati al business.

'Scelte di business', la stoccata di Alice su Federico e Carola

S distanza di un po' di mesi dalla fine dell'esperienza in tv e dopo l'annuncio ufficiale della rottura tra Federico e Carola, Alice Barisciani si è raccontata in un'intervista a Libero, dove tra le altre cose non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo nei confronti delle coppie di quest'ultima edizione, che sono già scoppiate,

"Penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business", ha dichiarato l'ex corteggiatrice del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Tra Federico e Carola è finita? Sì, me lo aspettavo. Però mi dispiace, non auguro a nessuno il male", ha aggiunto ancora Alice parlando della coppia recentemente scoppiata.

Federico Nicotera sceglierebbe ancora Carola

Insomma frecciatine che non sono passate inosservate quelle di Alice, nonostante Federico Nicotera, in una delle sue ultime interviste, ha ribadito che nonostante tutto sceglierebbe sempre e comunque Carola.

Un chiaro riferimento al fatto che, nonostante il lungo percorso in studio con Alice, non fosse mai scoccata la scintilla, tale da spingerlo a immaginare un futuro con lei fuori dal programma di Canale 5.

Intanto Alice non ha nascosto che le piacerebbe poter tornare nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e avere così la possibilità di rimettersi in gioco come tronista.

Alice sogna il trono di Uomini e donne, i fan sperano di no

Per lei sarebbe un riscatto dopo il rifiuto da parte di Federico Nicotera ricevuto al rush finale del percorso che ha affrontato lo scorso anno in trasmissione.

Tuttavia, in merito a questa ipotesi, i fan della trasmissione di Canale 5 sembrerebbero poco entusiasti.

In molti sui social, partecipando ai sondaggi sui prossimi tronisti della stagione 2023/2024 di Uomini e donne, si augurano che Alice possa non essere tra i volti del trono classico. Insomma l'ex pretendente non ha convinto più di tanto gli spettatori della trasmissione, i quali sperano vivamente che venga dato spazio a nuovi volti.