Terra amara prosegue con la messa in onda su Canale 5 con le puntate di mercoledì 26 e giovedì 27 luglio che vedranno in primo piano il ritorno di Demir a villa Yaman.

Dopo che Sevda le salverà la vita, Hunkar chiederà a suo figlio di mettere fine al loro odio e lo inviterà a tornare dalla sua famiglia. L'uomo, Zuleyha e i bambini si riuniranno, ma la felicità sarà ancora un traguardo lontano.

Sia Yilmaz che Zuleyha, infatti, chiederanno il divorzio ai rispettivi coniugi, ma Mujgan e Demir non avranno nessuna intenzione di accettare.

Anticipazioni Terra amara: Demir tornerà a casa dalla sua famiglia

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 26 e giovedì 27 luglio raccontano che Sevda salverà la vita ad Hunkar. La donna, infatti, arriverà appena in tempo per impedire a Zuleyha di uccidere sua suocera spiegando che a far fallire il tentativo di fuga della moglie di Demir e Yilmaz è stata Sermin.

Dopo questo episodio, Hunkar andrà a prendere i suoi nipoti e chiederà a suo figlio di tornare alla villa, mettendo da parte l'odio che aveva caratterizzato le loro vite nelle ultime settimane. Yaman accetterà volentieri l'invito di sua madre e sarà pronto a riconquistare la sua famiglia con dei regali per Zuleyha e i bambini.

Anticipazioni puntate di mercoledì 26 e giovedì 27 luglio: Zuleyha infelice con suo marito

Le puntate di Terra amara in onda mercoledì 26 e giovedì 27 luglio vedranno così in primo piano il ritorno di Demir a villa Yaman, L'uomo regalerà un ciondolo a Leyla, Adnan e Zuleyha, ma quest'ultima non sembrerà affatto felice.

La donna, infatti, sarà d'accordo con Yilmaz nel mettere fine al suo matrimonio e ne parlerà con Demir.

Yaman non avrà però nessuna intenzione di concedere a sua moglie la separazione e le dirà di mettersi l'anima in pace accettando il proprio destino. Nel frattempo, anche Yilmaz proverà a parlare con Mujgan del loro rapporto ormai distrutto.

Mujgan agguerrita non concederà a Yilmaz di divorziare

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 26 e giovedì 27 luglio rivelano che Yilmaz dirà a Mujgan di volersi separare da lei.

La dottoressa non sarà affatto d'accordo con suo marito e gli farà presente che divorziando farebbero soffrire il piccolo Kerem Ali.

Mujgan metterà subito in chiaro che non vorrebbe mai che suo figlio vivesse un'infanzia difficile come la sua. Quando Yilmaz le farà notare che non avrebbe più senso per loro restare insieme e che il bambino sarebbe infelice con due genitori che si odiano, Mujgan sarà sincera fino in fondo. La dottoressa gli dirà che sa bene che l'unico motivo che spinge Yilmaz a volere il divorzio sia tornare tra le braccia di Zuleyha e non tutelare il bambino: "Non tornerai da lei in nessun modo", gli dirà Mujgan.