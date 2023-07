L'appuntamento con le nuove puntate de La Promessa, previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti tra Leonor e Mauro.

La storia d'amore tra i due diventerà sempre più complicata e questa volta sarà la figlia del marchese Alonso a prendere una decisione sul da farsi.

Spazio anche alle vicende di Manuel, che di punto in bianco si troverà a fare i conti con la notizia della gravidanza di Jimena.

Mauro e Leonor amanti in segreto: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Leonor e Mauro saranno protagonisti di una storia d'amore clandestina, che diventerà sempre più difficile da gestire.

La ragazza si renderà conto di provare dei sentimenti forti nei confronti del domestico che lavora all'interno del suo palazzo.

Al temo stesso, però, sa che questa storia d'amore è a dir poco impossibile e dati i loro ceti di appartenenza sociale estremamente differenti, solo l'affetto e il sentimento che li unisce non basta.

Per tale motivo Leonor si renderà conto che è giunto il momento di voltare pagina e di dare una svolta importante alla sua vita.

Leonor chiude con Mauro e se ne va: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Leonor deciderà di lasciare la Spagna per trasferirsi a Parigi e inseguire il suo sogno, studiare moda e affermarsi in questo campo, motivo per il quale annuncerà il suo addio a Mauro.

Leonor lo ringrazierà per le belle emozioni che ha vissuto in questo periodo, ma dopo aver riflettuto a lungo ammetterà di aver capito che la loro sarebbe una storia d'amore impossibile, motivo per il quale preferirà mollare la presa e dare una svolta decisiva alla sua vita sentimentale e lavorativa.

Manuel diventerà padre: anticipazioni La Promessa prossime puntate

Le nuove anticipazioni della soap opera di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per una importante rivelazione che verrà fatta da Jimena a Manuel.

Dopo aver capito che il suo matrimonio è in bilico e rischia il fallimento, Jimena annuncerà a Manuel di essere incinta.

Una confessione a dir poco spiazzante che lascerà senza parole Manuel. L'uomo scoprirà in questo modo che a breve diventerà padre per la prima volta e tale novità finirà per metterlo in profonda crisi, dato il suo sentimento labile nei confronti di Jimena.

Si prenderà le sue responsabilità di padre oppure affronterà la crisi con la moglie?