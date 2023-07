Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in onda nel corso della settimana che va dal 17 al 21 luglio 2023, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena legati in primis alle vicende di Jana, la quale si ritroverà a dover affrontare il suo passato.

Spazio anche alla tresca tra Mauro e Leonor: nonostante i due siano consapevoli del fatto di non poter vivere liberamente la loro storia d'amore, non riusciranno a trattenere la passione.

Jana spiazza Curro: anticipazioni La Promessa 17-21 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa fino al 21 luglio, rivelano che Cruz continuerà a sostenere la relazione tra Manuel e Jimena, speranzosa del fatto che i due convolino al più presto a nozze.

Peccato, però, che la reazione di Manuel non sarà delle migliori: l'uomo si rifiuterà categoricamente di accettare questa proposta e dirà no.

Spazio anche alle vicende di Jana, la quale aiuterà Curro a trovare una preziosa copia del "Don Chisciotte" contenuta all'interno della libreria del palazzo.

Tale situazione spingerà i due a passare del tempo insieme e, a quel punto, Jana confesserà al ragazzo che sono fratelli.

Petra nel mirino del barone: anticipazioni La Promessa

Un annuncio a dir poco spiazzante che finirà per lasciare senza parole il giovane Curro, profondamente scosso da questa notizia sul suo passato.

Intanto il barone metterà gli occhi addosso a Petra: la cameriera verrà convocata da Juan che vorrà complimentarsi con lei per l'ottimo lavoro svolto nell'ultimo periodo.

Un modo di fare che desterà i sospetti di Pia: quest'ultima teme che il barone possa esercitare la sua prepotenza anche sulla collega, così come ha fatto con lei in passato.

E poi ancora, le nuove anticipazioni de La Promessa destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Mauro e Leonor.

I due continueranno a vivere in gran segreto la loro passione nonostante i ricatti da parte di Romulo: quest'ultimo ha scoperto la loro tresca clandestina e non si è fatto problemi a minacciare Mauro.

Mauro non resiste a Leonor: anticipazioni La Promessa al 21 luglio 2023

Nel caso in cui non dovesse dire addio per sempre a Leonor, non si farà problemi a dire tutto al barone Juan, col rischio di farlo cacciare via per sempre dal palazzo.

Mauro si ritroverà così messo alle strette e non saprà come gestire la situazione: sta di fatto che, nonostante i ricatti da parte di Romulo, non riuscirà a trattenere la passione travolgente con la giovane donna.

I due, quindi, si lasceranno andare a nuovi momenti di intimità correndo il rischio di essere smascherati e scoperti da altri membri della servitù del palazzo.