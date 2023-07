Cosa sta succedendo tra Ida e Alessandro, la coppia nata a Uomini e donne over? In queste ultime settimane si è parlato di una presunta crisi in corso tra Ida e Alessandro [VIDEO] che, per diversi giorni, hanno preferito mantenere il silenzio social.

Alla fine, però, a fare un po' di chiarezza ci hanno pensato i due diretti interessati con un post social e dei commenti che hanno aiutato a far chiarezza sul loro rapporto di coppia, spazzando via le voci di una imminente rottura.

Cosa succede tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: c'è crisi oppure no?

Nel dettaglio, per diversi giorni Ida e Alessandro hanno fatto perdere le loro tracce ai numerosi fan social che li supportano e li sostengono su Instagram.

I due sembravano essere "spariti nel nulla" e nonostante le voci di crisi, preferivano non rilasciare nessun tipo di dichiarazione su quanto stesse realmente accadendo.

Poi ad un certo punto sono arrivati degli scatti social di Ida, in vacanza assieme al suo amato bambino e senza il compagno Alessandro.

Foto che hanno alimentato ancora di più i sospetti sul fatto che tra i due ci fosse aria di crisi e che qualcosa si fosse ormai rotto nel loro rapporto.

La verità su Ida e Alessandro fuori da Uomini e donne: la coppia rompe il silenzio

Ma come stanno davvero le cose? A fare un po' di chiarezza ci hanno pensato Ida e Alessandro attraverso un nuovo post social.

Il cavaliere napoletano, su Instagram, ha condiviso una serie di scatti della vacanza che si sta concedendo con la sua fidanzata a Capri.

"In 2 è tutto lì. Si ama in 2, si litiga in 2, si ha voglia in 2. Ci si ritrova in 2. Love you", ha scritto l'ex volto di Uomini e donne in questa dedica d'amore speciale che ha voluto fare alla sua fidanzata.

Immediata la reazione di Ida che, dopo il post d'amore di Alessandro, ha scelto a sua volta di intervenire in prima persona e rompere il silenzio.

'L'amore è per i coraggiosi', Ida rompe il silenzio su Alessandro

"L'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia", ha scritto Ida Platano nel suo commento social apparso sotto la dedica speciale che le era stata fatta da Alessandro Vicinanza.

Insomma, sembrerebbe proprio che qualche momento di tensione tra i due ci sia stato ma, alla fine, sarebbe tornato di nuovo il sereno, come dimostrano gli scatti di questa nuova vacanza di coppia che si sono concessi a Capri.

E, adesso, in vista delle nuove registrazioni di Uomini e donne previste da fine agosto, non si esclude che Ida e Alessandro possano rimettere piede in studio.

I due ex volti del trono over potrebbero così raccontare ai fan come sta proseguendo la loro storia d'amore, a distanza di un anno dall'addio al programma Mediaset.