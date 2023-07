Negli ultimi giorni, due personaggi hanno attirato l'attenzione dei media: Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Tutto è cominciato quando la modella ha preso la decisione di smettere di seguire l'ex tronista sui social media. Nikita ha spiegato " Ho deciso che non volevo più vedere quello che pubblica. Sinceramente non mi sento voluta bene". Questa azione non è passata inosservata dai fan, e l'ex concorrente del programma televisivo ha affrontato l'argomento durante una diretta su Twitch. Durante l'intervento, Dal Moro ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione.

Distacco tra i due sui social media

Daniele Dal Moro ha spiegato: "Le avrà dato fastidio che non le ho dato molto supporto in questo periodo. Io non gliel’ho mai tolto perché appunto io con Nikita non ho nulla, anzi. Non ho mai avuto nulla. Ha fatto parte di un percorso per me molto significativo e importante. Quindi non sono un ragazzino che devo toglierlo perché lei lo ha tolto a me. Io le ho sempre voluto bene e non penso di aver mai detto nulla di male su di lei. Mi dispiace se si è arrabbiata per qualcosa, ma io non ho assolutamente niente contro di lei"

Inaspettatamente, Nikita Pelizon è intervenuta subito dopo il commento di Daniele Dal Moro. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 non solo ha spiegato le ragioni dietro la decisione di smettere di seguire l'ex tronista, ma ha anche lanciato una frecciatina verso Oriana Marzoli.

Nikita Pelizon ha spiegato "Perché ho tolto il follow a Daniele? Perché come ha detto lui non mi sono sentita minimamente sostenuta e non ho sentito che il nostro rapporto, fuori dal GF, era ancora un rapporto. Quindi per questo motivo ho deciso che non volevo più vedere quello che pubblica. Sinceramente non mi sento voluta bene, anche se dice di volermene e non metto in dubbio questa cosa.

Quando troverà il tempo e l’autorizzazione a vederci, mi farà stra piacere vederci".

Matteo Diamante si prepara a contattare Nikita

Nelle ultime giornate, si è discusso a lungo della situazione tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon, i quali hanno recentemente concluso la loro relazione. Tuttavia, nelle ultime ore, i due sono stati protagonisti di un acceso scambio di opinioni sui social media.

La discussione è iniziata quando Nikita ha rivelato di aver cancellato due eventi e ha accusato direttamente Matteo per tale decisione. Di conseguenza, Diamante, visibilmente infuriato, ha reagito durante una diretta online, esprimendo diverse critiche nei confronti di Nikita.