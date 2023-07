Uomini e donne subirà provvedimenti e modifiche nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024? Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha svelato quella che sarà la nuova "mission" della tv commerciale, la quale dovrà cercare di stare particolarmente attenta per evitare scivoloni trash.

E, in questa ottica, non si esclude che pure la trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi, possa rientrare in questa ottica ed evitare così la deriva volgare.

Uomini e donne confermato nella prossima stagione tv Mediaset

Nel dettaglio, per la prossima stagione televisiva Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha confermato l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

La messa in onda è prevista come sempre nella fascia del primo pomeriggio, con un nuovo ciclo di appuntamenti che terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, anche quest'anno, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Intanto, però, alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la prossima annata televisiva, Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro su quella che sarà la "mission" della tv commerciale.

Pier Silio Berlusconi dice stop al trash a Mediaset

"Bisognerà porsi dei limiti che hanno a che fare con la sensibilità e con il rispetto del pubblico", ha sentenziato il vice-presidente Mediaset, confermando di fatto che Mediaset ha intenzione di stoppare la deriva trash vista nel corso delle ultime stagioni televisive, in primis con i reality show.

E, a questo punto, non si esclude che anche Uomini e donne possa subire dei provvedimenti nel corso della prossima stagione televisiva.

La trasmissione di Maria De Filippi, in queste ultime stagioni, è stata costantemente al centro delle polemiche, complici una serie di episodi che sono stati bollati come "trash" e fin troppo sopra le righe.

Provvedimenti per Uomini e donne nella prossima stagione tv?

Di conseguenza, non si esclude che Uomini e donne possa subire dei provvedimenti e nel corso della prossima stagione televisiva, la trasmissione di Maria De Filippi possa subire delle sostanziali modifiche.

Pier Silvio potrebbe chiedere alla conduttrice di prestare particolare attenzione ai contenuti del suo programma, in onda nella fascia del primo pomeriggio.

I siparietti tra Tina, Gemma e tutti gli altri volti del trono over verranno ridimensionati? Lo scopriremo da settembre in poi su Canale 5.