Dovrebbe mancare meno di un mese e mezzo all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Il 10 luglio, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per far sapere che il dating-show dovrebbe ripartire con una settimana d'anticipo rispetto a quanto previsto, ovvero lunedì 11 settembre. Le riprese, invece, cominceranno a fine agosto e per ora le date indicative sono quelle di martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Fervono i preparativi per l'inizio dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne.

Stando a quello che ha riportato il blogger Pugnaloni in una Instagram Stories del 10 luglio, dovrebbero mancare due mesi al ritorno del dating-show su Canale 5.

Siti e riviste avevano fissato il debutto della nuova stagione del format Mediaset a lunedì 18 settembre, invece pare che le puntate inedite saranno trasmesse già dal giorno 11.

Per quanto riguarda le registrazioni, è confermato il via nell'ultima settimana di agosto: l'informato Lorenzo fa sapere che il cast si ritroverà all'interno degli studi Elios tra martedì 28 e giovedì 31.

Le anticipazioni che trapeleranno su queste prime riprese, confermeranno oppure smentiranno i rumor che sono circolati per tutta l'estate sul cast e su chi potrebbe lasciarlo definitivamente.

Dubbi sul ritorno di Gemma a Uomini e Donne

Chi assisterà alle registrazioni di fine agosto, dunque, svelerà il cast dei troni Classico e Over della nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Recenti indiscrezioni sostengono che dopo un nuovo flirt, Gemma potrebbe lasciare il parterre di Uomini e donne dopo 14 anni: le segnalazioni che stanno girando sul web, infatti, parlando di una conoscenza in corso tra Galgani e un signore sconosciuto di Torino.

La versione senior del dating-show di Canale 5, dunque, potrebbe perdere una sua storica protagonista: la dama è stata "regina" del format per un lunghissimo periodo, ma nelle ultime due stagioni è finita un po' in ombra perché altri veterani (come Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza) hanno proposto storie più interessanti.

Attesa per le puntate inedite di Uomini e donne

Lunedì 10 luglio, dunque, il blogger Pugnaloni ha aggiornato i fan di Uomini e donne sulle date da tenere d'occhio per il debutto della nuova edizione.

Le puntate che daranno il via alla stagione 2023/2024, saranno registrate a partire da fine agosto (tra il 28 e il 31) ma verranno trasmesse in televisione dall'11 settembre.

Maria De Filippi e la redazione, dunque, al momento sono al lavoro per mettere su il cast delle due versioni del dating-show: l'Over punterà ancora forte su dame e cavalieri alla ricerca dell'anima gemella (i veterani Armando, Roberta, Riccardo, Aurora, Alessandro e Carla sarebbero quasi certi della riconferma), mentre il Classico avrà quattro protagonisti nuovi di zecca che cercheranno la persona giusta sotto i riflettori.

I tronisti giovani, però, non dovrebbero essere scelti prima di qualche altra settimana: voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che gli addetti ai lavori potrebbero affidare la poltrona rossa sia a ragazzi già noti al pubblico (come ex corteggiatori o single di Temptation Island) che a sconosciuti all'esordio assoluto davanti alle telecamere.

Non si escludono, inoltre, i ritorni in studio di personaggi amatissimi come Alessio Campoli (non scelta di Lavinia Mauro), Alice Barisciani (spasimante di Federico Nicotera) e Carlo Alberto Mancini (fidanzato di Nicole Santinelli per appena due settimane).