L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre, quando su Canale 5 torneranno le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi nuovamente in gioco per cercare di conquistare l'anima gemella.

E, in vista di questa nuova stagione del talk show in onda dal prossimo settembre, la padrona di casa potrebbe decidere di rivoluzionare il cast.

Tra i nomi in bilico spicca quello del cavaliere Armando Incarnato che, dopo anni di "onorata carriera" tra le file del parterre over, potrebbe uscire di scena definitivamente.

Maria De Filippi pronta a far fuori 3 volti di Uomini e donne over

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che quest'anno si punterà su una serie di modifiche legate al cast dello show.

Maria De Filippi sarebbe pronta a portare avanti una rivoluzione e quindi ad apportare dei cambiamenti nel suo seguitissimo programma del pomeriggio, che continua ad essere leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti.

Le novità e i cambiamenti significativi potrebbero riguardare in primis il cast del trono over: in questo caso, infatti, potrebbero esserci delle uscite di scena che non passerebbero affatto inosservate tra i numerosi fan e appassionati del programma pomeridiano di Canale 5.

In particolar modo, stando alle indiscrezioni di queste ultime ore, sarebbero 3 i cavalieri che rischierebbero di essere fatti fuori dal cast del programma.

Armando Incarnato e Elio Servo a rischio uscita dal cast di Uomini e donne trono over

Il primo è Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che quest'estate è stato al centro di varie segnalazioni per una nuova presunta frequentazione con una dama misteriosa.

Il secondo è Elio Servo, il cavaliere che lo scorso anno è stato al centro dell'attenzione per i suoi continui scontri con Tina Cipollari.

Il terzo è Riccardo Guarnieri: anche lui, questa estate, sarebbe stato beccato in dolce compagnia e quindi probabilmente non rimetterà piede in studio a settembre.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda Tina Cipollari: l'opinionista del talk show non rischia il suo posto in studio, così come si era vociferato nel corso di queste ultime settimane.

Tina Cipollari fuori da Uomini e donne 2023? L'opinionista rompe il silenzio

A fare un po' di chiarezza è stata proprio Tina che, sul palco del Padova Pride Village, ha messo a tacere queste voci sostenendo di non aver ricevuto nessun avviso da parte di Maria De Filippi e dalla produzione del talk show.

Tina ha così confermato la sua presenza nella prossima edizione di Uomini e donne, dando appuntamento al pubblico a partire dal prossimo settembre su Canale 5.