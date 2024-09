Nella giornata di giovedì 12 settembre si svolgeranno le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne e durante il pomeriggio di oggi Lorenzo Pugnaloni ha condiviso un'indiscrezione: Alessio e Claudia potrebbero trovarsi nello studio della trasmissione per il primo confronto in tv dopo la rottura. Nel frattempo, anche Ida Platano ha condiviso uno scatto sui social in stazione e potrebbe anche lei essere in partenza per Roma per prendere parte al programma di Maria De Filippi.

Alessio e Claudia e il possibile confronto nello studio di Uomini e Donne

Alessio e Claudia si sono lasciati dopo pochi mesi dall'uscita insieme dallo studio di Uomini e donne. I due ex protagonisti del parterre over non hanno mai commentato quanto accaduto fra di loro e non sono state rese note le motivazioni che li hanno portati a chiudere la loro storia d'amore. Durante l'estate sono trapelati gossip in merito a un ipotetico confronto in studio e nel pomeriggio dell'11 settembre Lorenzo Pugnaloni ha ipotizzato che nella registrazione del 12 settembre possa esserci l'atteso confronto fra Alessio e Claudia dopo la rottura. Nel frattempo, Claudia ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha fatto uno scatto a bordo di un treno ad alta velocità, facendo capire di essere in viaggio: direzione Roma?

Ida Platano e il possibile ritorno a Uomini e Donne

Nel frattempo, nella giornata dell'11 settembre, anche Ida Platano ha pubblicato uno scatto nelle sue storie Instagram, proprio mentre era in stazione con alle spalle un treno: anche lei direzione Roma? Sembrerebbe di sì, a giudicare anche dal maritozzo pubblicato in uno scatto dopo qualche ora.

L'ex tronista avrà cambiato idea riguardo la ricerca dell'amore in televisione oppure vorrà avere un confronto in studio con Mario Cusitore? Dopo la fine del trono, avvenuta in primavera, Mario ha tentato di mettersi in contatto con Ida ed è andato anche a Brescia, ma senza avere nessuna possibilità di rivederla.

Alessandro Rausa e Maria Teresa ospiti fissi nell'edizione di Uomini e Donne 2024/25

La nuova edizione di Uomini e Donne comincerà da lunedì 23 settembre alle 14:45 su Canale 5, e Alessandro Rausa e Maria Teresa saranno ospiti fissi nelle nuove puntate. I due fanno coppia fissa da qualche mese e Maria De Filippi li ha consentito, già nell'edizione precedente, di presenziare a ogni registrazione. Nel frattempo, sono già trapelati alcuni nomi dei protagonisti del parterre over che hanno deciso di tornare in televisione a cercare l'amore: Gemma Galgani, Aurora Tropea, Barbara De Santis, Marcello Messina, Diego Tavani e Cristina Tenuta.