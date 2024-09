I fan di Uomini e donne attendono il ritorno di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Inizialmente annunciata per lunedì 9 settembre, la nuova edizione del talk show è stato poi posticipata e in queste ore Mediaset ha scelto di fare chiarezza sulla data di ritorno in daytime.

Attraverso un promo ufficiale che sta andando in onda su Canale 5, è stato confermato lo slittamento del talk show a lunedì 23 settembre, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione su Canale 5.

Slitta il ritorno di Uomini e donne: ecco quando avverrà su Canale 5

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si conferma anche quest'anno uno dei più attesi dal pubblico di Canale 5.

La partenza era stata annunciata per i primi di settembre, così come è accaduto nel corso delle ultime edizioni, ma alla fine si è optato per uno slittamento.

I fan hanno sperato fino alla fine che la ripresa potesse avvenire lunedì 16 settembre, ma non sarà così. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Mediaset attraverso un promo ufficiale che in queste ore sta andando in onda su Canale 5.

Mediaset fa chiarezza sul ritorno del talk show di Maria De Filippi

Il promo con le immagini salienti delle ultime stagioni del talk show annuncia ufficialmente la ripresa del talk show per lunedì 23 settembre.

L'orario di messa in onda resta quello delle 14:45, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Endless Love.

Maria De Filippi torna così a presidiare la fascia del primo pomeriggio, che nella passata stagione televisiva l'ha vista trionfare.

Il suo programma è stato seguito da una media di circa 2,7 milioni di spettatori al giorno, con punte che hanno superato la soglia dei tre milioni di spettatori, arrivando anche al 26% di share.

Ida esce di scena, Mario entra nel cast del trono over

Intanto in queste settimane sono state registrate le prime puntate della nuova edizione che andranno in onda tra fine settembre e i primi di ottobre. In studio si assisterà al ritorno di Ida Platano, reduce dall'esperienza fallimentare del suo trono nella passata stagione del talk show.

Ida però non rimetterà piede in studio per tornare a far parte del cast del trono over: la dama ammetterà di considerare chiusa la sua esperienza in trasmissione e per il momento rifiuterà l'invito a tornare nel parterre.

Situazione diversa per il suo ex pretendente Mario Cusitore, che al contrario deciderà di rimettersi in gioco e accetterà di entrare a far parte del cast senior, cimentandosi subito in un ballo con la dama Cristina.