Giulia Salemi non sarà presente nella prossima edizione del Grande Fratello che inizierà a settembre del 2023. L'influencer piacentina, dopo aver partecipato per due volte al Reality Show targato Mediaset in qualità di concorrente, nella settima edizione del programma aveva avuto il ruolo di leggere i tweet dei telespettatori, esprimendo ai gieffini in casa il pensiero degli utenti su quanto accadeva nel loft di Cinecittà. Attraverso il proprio account ufficiale Instagram, Giulia Salemi ha condiviso delle storie con i follower nelle quali ha reso nota la motivazione per la quale non sarà nuovamente accanto a Alfonso Signorini.

Le anticipazioni sull'assenza di Giulia al Grande Fratello

Negli ultimi giorni, il portale TvBlog aveva anticipato proprio il retroscena per il quale Giulia Salemi non avrebbe ripetuto l'esperienza al Grande Fratello in qualità di esperta social. Le prime avvisaglie si erano avute con il Gossip di Deianira Marzano: l'esperta di gossip aveva, infatti, rivelato che per la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non ci sarebbe stato il momento dedicato ai social. Anche Dagospia aveva svelato che l'italo-persiana non sarebbe ritornata come volto social del programma. E proprio, Giulia, è intervenuta per rivelare realmente la situazione.

Le parole di Salemi

Attraverso il post come storia su Instagram, Giulia Salemi ha scritto in modo diretto che non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello.

La piacentina ha comunque sottolineato che l'avventura vissuta lo scorso anno, sotto l'aspetto sia professionale che personale, è stata molto gratificante. Ciononostante ripetersi non è mai semplice e così: "Mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto", ha affermato la modella. Giulia ha anche evidenziato la grande considerazione sia nei riguardi del Grande Fratello che di Alfonso Signorini.

Giulia Salemi e il progetto 'Casa Prelemi'

Giulia Salemi ci ha tenuto a ringraziare apertamente Mediaset per l'opportunità che le è stata concessa tenendo a sottolineare che i rapporti rimarranno positivi. L'influencer ha poi virato immediatamente sul suo futuro lavorativo. Infatti sono in arrivo una serie di progetti a partire dalla terza edizione di Salotto Salemi, il format ideato proprio dalla piacentina che è dedicato al make up.

Ma non è finita qui perché Giulia Salemi ha intenzione di dedicarsi ad un progetto che vedrà protagonista anche Pierpaolo Pretelli, il suo fidanzato. Giulia ha fatto sapere che stanno lavorando a Casa Prelemi. Mentre, a novembre 2023, la piacentina condurrà un format su una piattaforma ma, di questo argomento, renderà noti i particolari più avanti.