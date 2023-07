Nella puntata di Un posto al sole del 24 luglio ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Silvana aiuterà Marina a smascherare Lara e a fare luce sulle menzogne ​​raccontate dall'imprenditrice. Nel corso dell'episodio, inoltre, Giulia e Luca si renderanno conto che Renato ha iniziato ad essere ostile nei loro confronti. Manuela, invece, troverà modo di trascorrere del tempo con Niko, mentre Mariella tenterà di aiutare Sasà.

Un posto al sole, anticipazioni 24/7: Marina e Silvana vicine alle prove per incastrare Lara

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Lara ha inscenato di avere dato alla luce il piccolo Tommaso, facendo credere a tutti che il padre del bambino fosse Roberto. Il piano di Martinelli sembrava essere perfetto ma, purtroppo, l'imprenditrice non ha fatto i conti con alcuni indizi che avrebbero potuto mandare tutto all'aria. Silvana, infatti, licenziata da Lara qualche mese fa, è tornata a Palazzo Palladini e ha ottenuto, nuovamente, il suo lavoro a casa di Ferri. La domestica ha sempre avuto la stima e la fiducia di Giordano e, già negli ultimi giorni, ha iniziato a confidarsi con Marina, rivelando alcuni dettagli, riguardo a quanto accaduto prima del suo licenziamento, facendo cenno alle lenzuola scomparse.

Nell'episodio del 24 luglio, Silvana giocherà ancora un ruolo fondamentale, perché continuerà ad aiutare Marina che, grazie alla cameriera, sarà sempre più vicina alle prove per smascherare Lara.

Un posto al sole, trama 24/7: Renato è ostile con Giulia e Luca

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 24 luglio, verranno trattate anche le vicende di Giulia, Luca e Renato.

Nei recenti episodi della soap partenopea, la mamma di Niko ha stupito il primario, proponendogli di andare a vivere con lei e, in quell'occasione, il medico ha accettato di iniziare una convivenza con la sua ex. Purtroppo, però, quando De Santis si è trasferito a Palazzo Palladini, ha incrociato, nell'androne, Renato, che ha notato il dottore con una valigia e ha scoperto che si sarebbe trasferito dalla sua ex moglie.

A quel punto, il signor Poggi è apparso infastidito. Le anticipazioni rivelano che anche Giulia e Luca si accorgeranno dell'ostilità di Renato nei loro confronti. Al momento, non è chiaro se ci sarà un confronto fra gli ex coniugi e il primario.

Un posto al sole, episodio 24/7: Manuela trova modo di passare del tempo con Niko

Nell'episodio di Un posto al sole del 24 luglio, Manuela troverà modo per passare del tempo insieme a Niko, ma le anticipazioni non forniscono dettagli in più in merito all'occasione che si creerà per gli ex fidanzati e se ci saranno avvicinamenti fra di loro. Mariella, invece, continua ad aiutare il suo amico Sasà, in preda, ancora una volta, a problemi sentimentali. Attualmente, non sono trapelati dettagli su come evolverà la storia d'amore fra Cerruti e Castrese ma, nel corso della puntata, un incontro inaspettato potrebbe aiutare il vigile a sistemare la sua situazione amorosa.